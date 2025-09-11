Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU không nhận được đồng nào từ Onana

  • Thứ năm, 11/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Andre Onana gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, song MU không nhận được bất kỳ khoản phí nào.

Onana sẽ hoàn tất việc MU trong 24 giờ tới.

The Athletic xác nhận MU cho Trabzonspor mượn Onana theo dạng miễn phí, đồng thời tiết lộ thương vụ không có điều khoản mua đứt. Động thái chuyển nhượng giúp Onana tập trung lấy lại phong độ và sự tự tin sau quãng thời gian sóng gió tại Old Trafford.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Trong 24 giờ tới, Onana sẽ cùng người đại diện sang Thổ Nhĩ Kỳ. Anh trở thành cầu thủ mới của Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU đến tháng 6/2026. Không có điều khoản mua đứt và cũng không có phí cho mượn".

Dù vậy, Trabzonspor sẽ gánh phần lương của Onana trong mùa giải này. Hợp đồng hiện tại của thủ môn người Cameroon với "Quỷ đỏ" còn hiệu lực đến năm 2028, kèm theo quyền gia hạn thêm 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, MU quan tâm tới Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma trong mùa hè năm nay, nhưng cuối cùng chọn phương án mang về Senne Lammens. Thủ môn trẻ người Bỉ sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Altay Bayindir.

Kể từ khi gia nhập MU từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng cách đây hai năm, Onana thường xuyên mắc sai lầm. Ở mùa giải này, anh mới có duy nhất một lần ra sân trong trận thua ê chề trước Grimsby Town tại Carabao Cup. Trận này, anh cũng lại mắc lỗi.

Onana gây bất ngờ cho MU

Nhiều người ở Manchester United ngạc nhiên trước quyết định của Andre Onana khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

15 giờ trước

Amorim đã đúng về Onana

HLV Ruben Amorim tin rằng việc Andre Onana ra đi sẽ dọn sạch những rắc rối còn sót lại và cuối cùng mang đến cho ông bầu không khí phòng thay đồ mà mình mong muốn.

15 giờ trước

Cầu thủ cuối cùng rời MU hè này

Sau Andre Onana, tới lượt Tyrell Malacia đạt thỏa thuận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng theo dạng cho mượn.

25:1484 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

MU nhận 0 đồng Onana MU 0 đồng Onana

