Amorim đã đúng về Onana

HLV Ruben Amorim tin rằng việc Andre Onana ra đi sẽ dọn sạch những rắc rối còn sót lại và cuối cùng mang đến cho ông bầu không khí phòng thay đồ mà mình mong muốn.

Andre Onana sắp phải rời Manchester United.

Thủ môn người Cameroon chính thức chuyển sang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn, khép lại quãng thời gian đầy sóng gió ở Old Trafford. Anh trở thành cái tên mới nhất gia nhập nhóm “Bomb Squad” - tập hợp những cầu thủ bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch trong mùa hè vừa qua.

Trước đó, Amorim lần lượt đẩy Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony ra đi. Hậu vệ trái Tyrell Malacia cũng đang trên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, với điểm đến được cho là Eyupspor.

Mối quan hệ giữa Onana và Amorim được cho là rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. HLV người Bồ Đào Nha coi việc thủ môn số một dính chấn thương gân kheo ngay giai đoạn tập huấn là “giọt nước tràn ly”, nhất là khi biết Onana đã mạo hiểm thi đấu trên mặt sân bùn lầy ở quê nhà trước khi trở lại Anh.

Từ đó, Onana liên tiếp mất vị trí. Anh bị gạt khỏi đội hình ở trận thua Arsenal, hòa Fulham, rồi mắc sai lầm liên tiếp trong thất bại ê chề trước Grimsby tại Cúp Liên đoàn.

Ngay cả ở chiến thắng trước Burnley, cựu sao Inter Milan cũng chỉ ngồi dự bị. Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU nhanh chóng chi 18,2 triệu bảng chiêu mộ thủ môn người Bỉ Senne Lammens - bước đi cho thấy Onana đã không còn tương lai tại CLB.

Onana đang đánh mất chính mình.

Trong nội bộ MU, nhiều người tin rằng thủ môn 29 tuổi thiếu đi sự tận tâm và tinh thần tập thể. Anh thậm chí bị tố “không thèm nhìn mặt HLV” trong một buổi tập, ngay sau khi hứng chịu chỉ trích dữ dội vì màn trình diễn tệ hại ở trận thua Cape Verde - kết quả khiến tuyển Cameroon gần như hết hy vọng dự World Cup.

Một nguồn tin từ CLB thừa nhận: “Có cảm giác Onana chỉ góp mặt cho đủ quân số, chứ không còn tinh thần cống hiến”.

Với Amorim, sự ra đi của Onana là một cuộc “thanh tẩy” cần thiết. Ông sẵn sàng trao khung gỗ lại cho Lammens, Altay Bayindir - người vẫn loay hoay tìm phong độ - cùng thủ môn kỳ cựu Tom Heaton.

Việc chia tay hàng loạt ngôi sao như Rashford, Sancho, Antony, Garnacho và Rasmus Hojlund (sang Napoli theo dạng cho mượn) chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của MU, đặc biệt là trong bài toán công bằng tài chính (PSR). Nhưng với Amorim, sự gắn kết trong tập thể mới là ưu tiên hàng đầu.

Ông khẳng định đội hình hiện tại đã đủ tinh thần cống hiến, với sáu thủ lĩnh phòng thay đồ - Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Tom Heaton và Noussair Mazraoui - giữ vai trò “ngọn hải đăng” để duy trì kỷ luật và sự đồng thuận.

Trước thềm trận derby Manchester cuối tuần này, Amorim đứng trước lựa chọn khó khăn: đặt niềm tin vào tân binh Lammens hay trao thêm cơ hội cho Bayindir. Bên kia chiến tuyến, Man City cũng dự kiến trao suất bắt chính cho tân binh Gianluigi Donnarumma.

Nếu Malacia kịp hoàn tất hợp đồng cho mượn sang Eyupspor, HLV người Bồ Đào Nha coi như đã khép lại cuộc “thanh lọc toàn diện” ở Old Trafford chỉ trong một mùa hè.