Cầu thủ cuối cùng rời MU hè này

Sau Andre Onana, tới lượt Tyrell Malacia đạt thỏa thuận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng theo dạng cho mượn.

Malacia sẽ theo chân Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt xác nhận MU hoàn tất thương vụ cho mượn Malacia với Eyupspor. CLB đứng thứ 10 tại Super Lig chỉ có Umut Meras là hậu vệ trái duy nhất trong đội hình. Động thái chuyển nhượng sẽ giúp Malacia ra sân thi đấu thường xuyên hơn.

Trước đó, thủ môn Andre Onana cũng đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn dài hạn, sau khi MU chiêu mộ thành công thủ môn trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Cả 2 thương vụ Onana và Malacia đều không kèm điều khoản mua đứt.

Trong hè 2025, Malacia đàm phán với Elche nhưng vụ chuyển nhượng đổ bể vào phút cuối do hai bên không thống nhất được các điều khoản cá nhân. Trong khi phiên chợ hè ở Anh đã đóng, các câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ có thể bổ sung nhân sự cho đến ngày 12/9.

Malacia là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên, anh không thể cạnh tranh với Luke Shaw và phải vật lộn với chấn thương nghiêm trọng, nghỉ thi đấu trong 550 ngày sau khi rách sụn đầu gối trái.

Malacia dành nửa mùa giải 2024/25 thi đấu cho PSV Eindhoven dưới dạng cho mượn, nhưng câu lạc bộ Hà Lan quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Ngoài Malacia, các thành viên còn lại trong nhóm "bomb squad" đã tìm được bến đỗ mới. Marcus Rashford và Jadon Sancho lần lượt gia nhập Barcelona và Aston Villa theo dạng cho mượn, trong khi Alejandro Garnacho và Antony tới Chelsea và Real Betis, giúp MU thu về hơn 60 triệu bảng.