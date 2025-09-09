Tình trạng của Mount, Cunha

Matheus Cunha và Mason Mount có thể thi đấu khi MU làm khách trên sân Man City thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9 (giờ Hà Nội).

Cunha, Mount được cho là đủ khả năng ra sân trước Man City.

Cunha dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 trước Burnley hôm 30/8, buộc phải rút khỏi tuyển Brazil ở loạt trận quốc tế tháng 9. Trong thời gian nghỉ, tiền đạo 26 tuổi vẫn tập luyện chăm chỉ trong phòng gym. Anh đăng tải hình ảnh với trạng thái hứng khởi. Theo Manchester Evening News, cựu sao Wolves sẵn sàng tái xuất tại Etihad.

Mason Mount cũng đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Burnley. HLV Ruben Amorim tiết lộ ngôi sao người Anh cố thi đấu 30 phút dù bị đau, trước khi phải rời sân. Truyền thông Anh xác nhận chấn thương của Mount không quá nghiêm trọng.

Cunha lẫn Mount rất quan trọng với MU. Thiếu Cunha, hàng công "Quỷ đỏ" mất đi khả năng đột phá và tạo khoảng trống. Không có Mount, lối chơi pressing cũng giảm hiệu quả. Sự trở lại của bộ đôi này hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng và tính đột biến cần thiết cho MU trong trận derby.

Ngoài hai ngôi sao tấn công, HLV Amorim cũng đang chờ tin từ bộ đôi hậu vệ Diogo Dalot và Lisandro Martinez. Với việc xếp trên Man City ở giai đoạn đầu mùa, "Quỷ đỏ" có lý do để tự tin cho chuyến làm khách áp lực tại Etihad.

Cần biết rằng Man City cũng đối mặt với nỗi lo lực lượng. Ở hàng thủ, John Stones, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis, Josko Gvardiol và Rayan Ait-Nouri đều gặp vấn đề. Trong khi đó, Phil Foden, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Nico O'Reilly và Savinho bỏ ngỏ khả năng ra sân.