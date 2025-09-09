Những con số khó tin 'vạch tội' Onana

Andre Onana bị xem là tội đồ khiến MU không thể thu về kết quả tốt trong những năm qua.

Onana gây thất vọng ở MU. Ảnh: Reuters.

Sau 102 trận ra sân cho "Quỷ đỏ", Onana chỉ có 24 lần giữ sạch lưới, nhận 150 bàn thua và mắc 9 lỗi khiến đội nhà thủng lưới. Đây là những con số khó tin với một thủ môn khoác áo MU trong lịch sử.

Goal đánh giá Onana là "bản hợp đồng tệ nhất lịch sử MU trong 20 năm qua". Mùa giải trước, cựu sao Inter Milan không ít lần mắc sai lầm trực tiếp, khiến MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 tại Premier League.

Gần đây, Onana hứng trọn chỉ trích trong thất bại gây sốc của MU trước Grimsby Town tại vòng 2 League Cup. Anh bị đối thủ đến từ League Two sút tung lưới 2 lần trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó cũng không cản được 12 quả luân lưu của đối thủ.

Phong độ bất ổn khiến Onana mất vị trí chính thức tại MU vào tay Altay Bayindir. Khi gia nhập sân Old Trafford từ Inter Milan vào mùa hè 2023, Onana được kỳ vọng mang đến sự an tâm nhờ sự sự tin, khả năng chơi chân và phản xạ xuất sắc. Nhưng thực tế tại Premier League lại phơi bày một bộ mặt khác của Onana: thiếu ổn định, dễ mắc sai lầm và không đủ bản lĩnh trong những khoảnh khắc then chốt.

Gia nhập Trabzonspor ở giải Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn sẽ là lối thoát cho Onana, giúp anh vực dậy sự nghiệp trước thềm World Cup 2026.

