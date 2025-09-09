Danh thủ Brazil khoe cơ bắp ở tuổi 51

Cựu danh thủ Ze Roberto của Brazil khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe hình thể ấn tượng ở tuổi 51.

Gần đây, cựu danh thủ Real Madrid và Bayern Munich khiến fan trầm trồ khi đăng tải bức ảnh chạy bộ trên đường phố Copacabana, Rio de Janeiro. Bức ảnh nhanh chóng nhận được hơn 129.000 lượt thích và hàng trăm bình luận từ người hâm mộ, chủ yếu khen ngợi cơ bắp săn chắc của Ze Roberto.

Bức ảnh gây sốt của Ze Roberto.

Một fan để lại bình luận: "Ông ấy thực sự là quái thú". Trong khi đó, một người khác viết: "Hình mẫu đáng ngưỡng mộ!" Một fan khác còn khẳng định: "Làm ơn hãy huấn luyện cho Neymar đi, cậu ấy cần giải cứu".

Ze Roberto có sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 23 năm, khoác áo nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Real Madrid, Bayer Leverkusen và Bayern Munich trước khi giải nghệ vào năm 2017.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, Ze Roberto cũng gặt hái được nhiều thành công khi giành 2 danh hiệu Copa America và ghi được 6 bàn thắng sau 84 lần ra sân.

Sau khi giải nghệ, Ze Roberto chuyển hướng sang công việc huấn luyện viên cá nhân. Với lối sống lành mạnh, không thuốc lá, không rượu bia và không thực phẩm nhanh, cựu danh thủ này luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng trở lại sân cỏ bất cứ lúc nào.

Sự nổi tiếng của Ze Roberto còn được củng cố bởi lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Hiện tại, cựu tiền vệ này thu hút tới 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram, nhờ vào những nội dung liên quan đến thể hình và luyện tập của mình.

