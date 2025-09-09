Thống kê thảm họa của Gyokeres

Tiền đạo Viktor Gyokeres gây thất vọng khi không thể giúp Thụy Điển tránh khỏi thất bại 0-2 trước Kosovo ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 9/9.

Gyokeres tịt ngòi trước Kosovo.

Gyokeres chơi trọn 90 phút ở trận vừa qua nhưng không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. "Bom tấn" của Arsenal không ghi được bàn thắng hay kiến tạo và chỉ có 1 cú sút trúng đích, trong khi để mất bóng tới 17 lần.

Được xếp chơi ở vị trí trung phong, Gyokeres tỏ ra lạc lõng khi đá cặp cùng Anthony Elanga. Anh liên tục bị các hậu vệ Kosovo áp sát và truy cản kịp thời. Khi Alexander Isak được tung vào sân ở hiệp hai, tình hình cũng không cải thiện với tuyển Thụy Điển, khi cả Isak và Gyokeres đều không có sự kết nối tốt.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã chỉ trích Gyokeres sau màn trình diễn vừa qua. Một tài khoản bình luận: "Cậu ấy vuốt tóc nhiều hơn số bàn ghi được mùa này". CĐV khác viết: "Gyokeres quá lạc lõng, không giúp ích gì cho thế trận của đội".

Kosovo chơi ấn tượng và ghi 2 bàn thắng trong hiệp một, do công của Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi. Dù Lindon Emerllahu phải nhận thẻ đỏ trong những phút bù giờ, đội bóng vùng Balkan vẫn bảo toàn được lợi thế và giành chiến thắng đầu tay trước Thụy Điển tại bảng B.

Kết quả này khiến Thụy Điển chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thụy Sĩ đang độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Thụy Điển buộc phải sớm cải thiện phong độ nếu không muốn vắng mặt tại World Cup 2026.

