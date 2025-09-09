Ferdinand hả hê khi Onana bị tống khứ

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng việc tiễn Andre Onana ra đi sẽ giúp MU xóa bỏ những điều tồi tệ đang ám ảnh đội bóng.

Onana sắp rời MU. Ảnh: Reuters.

Trên chương trình "Rio Ferdinand Presents", Ferdinand tỏ ra hài lòng khi biết Onana gần như hoàn tất việc chia tay sân Old Trafford. Ông nhấn mạnh rằng MU giữ lại những cầu thủ không đạt yêu cầu trong quá lâu, và Onana chính là một trong số đó.

Ferdinand cho biết: "Tôi nghĩ CEO Omar Berrada chỉ ra rằng họ sẽ không giữ những cầu thủ không xứng đáng ở lại nữa. MU không muốn trao thêm cơ hội cho những cầu thủ không đủ khả năng, không thi đấu tốt hoặc không phải là những người phù hợp với đội bóng. Chúng ta phải sống chung với điều đó quá lâu rồi".

Onana đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn đến hết mùa này. MU cũng chiêu mộ thủ thành Senne Lammens từ Royal Antwerp để thay vị trí của Onana. Việc chuyển đến Trabzonspor có thể là cơ hội để Onana tìm lại phong độ và có thêm thời gian thi đấu.

Mùa trước, Onana liên tục mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, góp phần vào việc "Quỷ đỏ" khép lại mùa giải ở vị trí thứ 15. Kết quả này khiến anh nhanh chóng bị đẩy lên băng ghế dự bị khi HLV Amorim ưu tiên sử dụng Altay Bayindir ở 3 vòng đầu Premier League mùa này.

Thương vụ Onana đang được xúc tiến nhanh chóng khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9.

Thủ môn mới của MU ghi bàn từ quả phạt góc Sense Lammens ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội trẻ Club Brugge trước Real Madrid ở UEFA Youth League 2019, khi mới 17 tuổi trong lúc lên tham gia tấn công vào những phút cuối trận.