Rộ tin Zidane dẫn dắt Fenerbahce

  • Thứ ba, 9/9/2025 06:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tương lai Zinedine Zidane nóng lên khi xuất hiện thông tin huyền thoại người Pháp đạt thỏa thuận sơ bộ với Fenerbahce.

Zidane chưa có công việc mới sau khi chia tay Real Madrid 4 năm trước.

Zidane rời ghế huấn luyện năm 2021 sau khi chia tay Real Madrid và đến nay chưa trở lại. Bất chấp đang chờ tiếp quản ghế nóng HLV tuyển Pháp từ Didier Deschamps sau World Cup 2026, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt khẳng định khả năng "Zizou" dẫn dắt Fenerbahce,

Zidane được cho là chuẩn bị ký hợp đồng với đội bóng vừa sa thải Jose Mourinho vì không thể giành vé dự Champions League. Nguồn tin cho biết đôi bên chốt sơ bộ thỏa thuận và Zidane sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn tất các chi tiết về lương thưởng cũng như hợp đồng.

Trước đó, Marca tiết lộ Zidane chỉ cân nhắc tái xuất nếu dẫn dắt Real Madrid hoặc tuyển Pháp. Zidane từng nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chọn đại bất kỳ CLB nào, bởi để chiến thắng, HLV cần hội tụ nhiều yếu tố như môi trường phù hợp, ngôn ngữ và nền tảng vững chắc.

"Khi còn là cầu thủ, tôi có thể chọn nhiều CLB. Nhưng với vai trò HLV, chỉ có hai hoặc ba nơi thật sự phù hợp. Tôi không thể đi bất kỳ đâu, vì để thắng lợi, tôi cần những điều kiện nhất định". Zidane chia sẻ với L’Equipe.

Zidane thừa nhận không thực sự thành thạo tiếng Anh, trong khi lại nói lưu loát tiếng Saudi Arabia, một điểm cộng đáng kể nếu cập bến Thổ Nhĩ Kỳ, bởi một bộ phận người dân sử dụng ngôn ngữ này.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây là cú sốc lớn của bóng đá châu Âu khi nhà cầm quân từng ba lần vô địch Champions League cùng Real Madrid xuất hiện tại Super Lig để dẫn dắt Fenerbahce.

Minh Nghi

