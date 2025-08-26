Dàn HLV nổi tiếng đang thất nghiệp

Thiago Motta từng gây tiếng vang giúp CLB không có tiềm lực mạnh như Bologna giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, ông thất bại nặng nề với Juventus. Mới 42 tuổi, Motta vẫn còn tương lai phía trước và là lựa chọn tiềm năng cho các CLB tầm trung.