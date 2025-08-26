Dàn HLV nổi tiếng đang thất nghiệp

|
Ba lần vô địch Champions League trong 3 mùa đầu tiên cùng Real Madrid giúp Zinedine Zidane trở thành ứng viên số một kế vị Didier Deschamps ở tuyển Pháp. Ông dường như không hứng thú với bóng đá cấp CLB.
Xavi Hernandez đưa Barca vô địch La Liga 2022/23, nhưng bị chê bảo thủ, thiếu bản sắc tấn công. Dù vậy, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn được coi là HLV tài năng và có thể sẽ thử sức ở Premier League, thay vì chọn Saudi Arabia.
Thiago Motta từng gây tiếng vang giúp CLB không có tiềm lực mạnh như Bologna giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, ông thất bại nặng nề với Juventus. Mới 42 tuổi, Motta vẫn còn tương lai phía trước và là lựa chọn tiềm năng cho các CLB tầm trung.
Ange Postecoglou giúp Tottenham phá dớp 17 năm không danh hiệu, nhưng cũng hứng chịu kỷ lục 22 trận thua ở Premier League trong mùa 2024/25. Triết lý tấn công cởi mở của Big Ange vẫn tạo sức hút lớn, và bóng đá châu Âu sẽ còn chờ ông thử sức lần nữa.
Luciano Spalletti được coi là huyền thoại Serie A, đưa Napoli tới Scudetto 2023. Sau 18 tháng không thành công với tuyển Italy, Spalletti vẫn là cái tên sáng giá cho bất kỳ CLB quốc nội nào cần HLV kinh nghiệm trên ghế chỉ đạo.
Gareth Southgate là HLV thành công nhất tuyển Anh trong nửa thế kỷ qua. Dù vậy, ông vẫn gây hoài nghi khi không thể giúp "Tam sư" giành danh hiệu. Southgate tạm tận hưởng cuộc sống yên bình, nhưng áp lực của Ruben Amorim tại MU có thể sớm kéo ông quay trở lại với bóng đá.
Sean Dyche là biểu tượng "chữa cháy" cho các CLB tại Anh. Dù thất bại ở Everton, Dyche vẫn được coi là lựa chọn đáng cân nhắc cho những CLB khủng hoảng. Một cuộc tái hợp Burnley không phải viễn cảnh quá xa vời.
Roger Schmidt được biết đến từ thời ở Red Bull Salzburg, từng dẫn dắt Leverkusen, PSV, Benfica. Tên tuổi Schmidt gắn liền với triết lý pressing hiện đại, nhưng phong độ thất thường khiến ông bị hoài nghi.
Marco Rose có thành tích nổi bật khi đưa Gladbach vào vòng knock-out Champions League, về nhì Bundesliga cùng Dortmund, vô địch cúp QG Đức với Leipzig. Dù vậy, thời thế thay đổi khiến Rose dần trở nên lỗi thời.
Gary O’Neil từng giúp Bournemouth trụ hạng và đưa Wolves về đích an toàn ở Premier League, nhưng phong độ thất thường khiến ông mất việc. Nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo của O’Neil sẽ là một CLB hạng Nhất Anh thay vì Premier League.
