Hai điều kiện để Zidane dẫn dắt MU

Zinedine Zidane được cho là sẽ chỉ tiếp quản MU nếu được đáp ứng hai điều kiện, theo lời của cựu danh thủ Emmanuel Petit.

MU từng muốn mời Zidane về làm việc. Ảnh: Reuters.

Zidane từ lâu được nhắc đến như một ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của MU. Trong bối cảnh Ruben Amorim đang bị nghi ngờ về năng lực khi chỉ kiếm về 28 điểm sau 29 trận cầm quân ở Premier League, Zidane lại được nhắc đến như sự thay thế lý tưởng.

Cựu danh thủ Petit cho biết MU cần đáp ứng hai điều kiện nếu muốn thuyết phục Zidane cầm quân. Petit nói: "Đầu tiên là chất lượng cầu thủ, Zidane rất quan trọng điều đó và cẩn thận cho từng lựa chọn. Tiếp theo là môi trường làm việc. Những gì đang diễn ra tại MU bị xem là không phù hợp với tiêu chuẩn của Zidane. Nếu Zidane chọn MU, cậu ấy hẳn phải có giải pháp để giúp CLB vực dậy".

Zidane không dẫn đội bóng nào kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021. Tại sân Bernabeu, ông giành ba chức vô địch Champions League và hai La Liga với tư cách HLV trưởng.

Hồi tháng 9/2024, Zidane từng lên tiếng về việc từ chối dẫn dắt MU: "Tôi biết chút tiếng Anh, nhưng không thực sự thông thạo. Chính vì thế, tôi từ chối".

Hiện tại, Zidane là ứng viên số một cho vị trí HLV tuyển Pháp, khi Didier Deschamps dự kiến sẽ từ chức sau World Cup 2026. Ngoài Zidane, Oliver Glasner (Crystal Palace) và Gareth Southgate (cựu HLV đội tuyển Anh) là những ứng viên tiềm năng thay thế Amorim nếu HLV này bị sa thải.

