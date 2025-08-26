Đã đến lúc tước quyền đá 11 mét của Bruno Fernandes?

Giữa cơn hỗn loạn ở Manchester United, thứ từng là điểm tựa chắc chắn cho người hâm mộ - Bruno Fernandes trên chấm phạt đền - giờ cũng không còn đáng tin cậy.

Bruno Fernandes đã khiến Manchester United đánh rơi chiến thắng

Kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng 1/2020, Fernandes sở hữu một trong những thành tích đá phạt đền ấn tượng nhất Premier League, thường xuyên giải cứu “Quỷ đỏ” trong những thời khắc khó khăn. Thế nhưng, sau cú sút hỏng tai hại trên sân Fulham cuối tuần qua khiến Manchester United mất trắng ba điểm, câu hỏi đặt ra là: đã đến lúc HLV Ruben Amorim cân nhắc thay đổi, nhất là khi trong tay ông đang có Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - hai tân binh cũng rất tự tin trên chấm 11m?

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện thành công 22/27 quả phạt đền tại Premier League, đạt tỷ lệ 81,5% - con số không hề tệ. Đặt cạnh các ngôi sao khác, Fernandes cũng chẳng hề kém cạnh: Mohamed Salah của Liverpool có tỷ lệ 85% (34/40), Erling Haaland của Manchester City thậm chí lên tới 89% (17/19).

Trong lịch sử Manchester United, Fernandes vượt qua cả Wayne Rooney (71% với 20/28), chỉ nhỉnh hơn chút ít so với Ruud van Nistelrooy (82% với 18/22). Nếu tính cả sự nghiệp tại Udinese và Sporting Lisbon, Fernandes ghi 35/41 quả phạt đền, đạt tỷ lệ 85,4%.

Bruno Fernandes đã thực hiện quả 11 mét quá tệ tại sân Fulham

Tuy nhiên, cú sút “lên trời” ở Craven Cottage - sau khi Bruno thừa nhận bị mất tập trung vì va chạm với trọng tài Chris Kavanagh trong lúc chạy đà - để lại dư vị khó nuốt trôi. Điều đáng nói là trên sân khi đó vẫn còn hai cầu thủ sở hữu thành tích sút phạt đền cũng ấn tượng không kém.

Mbeumo - bản hợp đồng 71 triệu bảng từ Brentford - từng thực hiện thành công 10/11 quả phạt đền cho CLB cũ, đạt tỷ lệ 90,9%. Trong khi đó, Cunha - tân binh 62,5 triệu bảng - có ít dữ liệu hơn nhưng cũng ghi bàn trong lần duy nhất sút phạt đền tại Premier League. Cùng hai pha thành công trong ba lần thử sức ở Hertha Berlin, Cunha có tỷ lệ 75%.

Rõ ràng, hơn 130 triệu bảng giá trị hàng công không thể bị phung phí ở những thời khắc quan trọng nhất, đặc biệt là trên chấm phạt đền. Dù vậy, Amorim sẽ chưa vội hoảng hốt, bởi thực tế lần Fernandes sút hỏng gần nhất ở Premier League đã cách đây 20 tháng, vào tháng 12/2023.

Nhưng có lẽ, việc chia sẻ gánh nặng, san sẻ áp lực với các đồng đội mới sẽ tốt cho anh về lâu dài. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Man Utd đang thực sự có những lựa chọn đáng tin cậy khác - những cầu thủ hiểu rõ thế nào là bản lĩnh trên chấm 11 m.