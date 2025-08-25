Bruno Fernandes lý giải cú sút phạt đền 'thảm họa'

Tiền vệ của MU không hài lòng khi trọng tài Chris Kavanagh tác động khiến anh sút hỏng phạt đền ở trận hòa 1-1 trước Fulham tại vòng 2 Premier League hôm 24/8.

Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền trước Fulham. Ảnh: Reuters.

Trước khi thực hiện cú penalty ở hiệp một, Fernandes có cuộc tranh cãi với trọng tài Kavanagh về việc trễ giờ. Anh cho rằng thời gian chờ đợi quá lâu, trong khi ông Kavanagh thông báo điều này với Bruno ngay trước khi anh chuẩn bị thực hiện cú sút. Kết quả, tiền vệ của MU không thể thực hiện thành công cú sút của mình khi đưa bóng bay vọt xà.

Phát biểu sau trận đấu, Bruno chia sẻ với Sky Sports: “Tôi cảm thấy rất buồn. Là một người thực hiện penalty, tôi có những thói quen và quy trình riêng. Việc không nhận được lời xin lỗi từ trọng tài khiến tôi cảm thấy bức xúc. Tuy nhiên, đó không phải là lý do cho việc tôi sút hỏng. Tôi có một cú sút rất tệ khi để chân mình quá thấp dưới bóng, dẫn đến việc quả bóng bay qua xà ngang".

HLV Ruben Amorim của MU cũng bày tỏ quan điểm về cú sút của Bruno. Ông chia sẻ trên BBC: “Chúng tôi đã bỏ lỡ một quả penalty trong hiệp một. Bruno đang phải gánh quá nhiều trách nhiệm, và tôi cảm thấy cậu ấy đã không thể hiện được niềm vui khi sút hỏng. Giờ đây, chúng tôi cần phải tiến lên phía trước bất kể điều gì đã xảy ra".

Sau khi Bruno sút hỏng, MU mở tỷ số ở phút 53 nhờ bàn phản lưới của Rodrigo Muniz. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không thể có chiến thắng khi Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham ở phút 73. MU vẫn chưa có thắng lợi nào sau hai vòng đấu đầu tiên của Premier League 2025/26.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.