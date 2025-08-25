Rodrygo nổi giận

Tiền đạo người Brazil tỏ rõ sự bực tức khi bị thay sớm ở trận thắng 3-0 trước Oviedo ở vòng 2 La Liga vào rạng sáng 25/8.

Phút 63, khi Real Madrid đang dẫn Real Oviedo 1-0, HLV Xabi Alonso rút Rodrygo ra nghỉ để nhường chỗ cho Vinicius. Khi phải trở về khu kỹ thuật, cầu thủ người Brazil liên tục phàn nàn với Eder Militao, sau đó ném mạnh chiếc khăn vừa nhận từ một nhân viên CLB xuống đất.

Trong lần hiếm hoi được đá chính cho Real dưới thời Xabi Alonso, Rodrygo thi đấu đầy tích cực. Trong vai trò của một tiền đạo cánh trái, ngôi sao sinh năm 2001 có 4 cú sút, 2 trong số đó đi trúng đích nhưng không thể thắng hàng thủ lăn xả của đội chủ nhà.

Phản ứng của Rodrygo khi bị thay ra.

HLV Alonso đã có quyết định đúng đắn khi rút Rodrygo ra nghỉ, bởi Vinicius đã tỏa sáng rực rỡ sau khi vào sân. Tiền đạo sinh năm 2000 kiến tạo để Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp, trước khi dứt điểm bằng lòng trong kỹ thuật, ấn định thắng lợi 3-0 cho Real Madrid trước đối thủ mới lên hạng.

Ở vòng tiếp theo, Rodrygo nhiều khả năng sẽ lại được trao cơ hội, khi đối thủ của Real chỉ là Mallorca. Ngôi sao 24 tuổi cần nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân, sau quyết định tiếp tục ở lại Bernabeu để cạnh tranh vị trí trong đội hình của HLV Alonso.