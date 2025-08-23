Rooney và Real Madrid phản đối La Liga đưa Barca sang Mỹ

Đề xuất đưa trận Villarreal-Barcelona sang Miami (Mỹ) ngày 20/12 bị chỉ trích dữ dội, thậm chí Wayne Rooney cũng lên tiếng phản đối.

Rooney phản đối đưa Barcelona ra thi đấu ở Miami

Một số CLB ở La Liga, trong đó có Real Madrid phản đối kịch liệt, còn Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) bày tỏ lo ngại ý tưởng đưa một trận ở La Liga ra thi đấu ở nước ngoài. Họ cho rằng quyết định này được đưa ra mà không hề tham khảo ý kiến các bên liên quan.

Trong bối cảnh đó, Rooney cũng lên tiếng mạnh mẽ. Trả lời BBC Sport, cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Anh cho rằng động thái này hoàn toàn bất công với người hâm mộ tại Tây Ban Nha và bị chi phối bởi lợi ích tài chính.

Ông phân tích rằng các nhà đài luôn tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận từ số tiền bản quyền đã chi ra, nhưng chính những CĐV trung thành - những người luôn theo chân CLB khắp các sân cỏ - mới là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để được xem trận đấu, họ buộc phải trả thêm những khoản chi phí khổng lồ nếu muốn sang Mỹ, từ vé máy bay, khách sạn cho đến các chi phí đi lại khác.

Rooney kết luận dứt khoát: “Tôi cho rằng việc lấy đi một trận đấu khỏi tay người hâm mộ chỉ vì tiền bạc là điều sai trái. Đó là việc không nên và không bao giờ được phép xảy ra”.

Bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, Chủ tịch La Liga, Javier Tebas vẫn bảo vệ quan điểm. Với việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bật đèn xanh, nhiều khả năng Villarreal và Barcelona sẽ thi đấu tại sân Hard Rock ở Miami vào tháng 12 tới. Còn tại Italia, trận đấu giữa AC Milan và Como mùa này cũng dự kiến tổ chức tại Australia và sẽ lần đầu Serie A tổ chức ngoài xứ mỳ ống.