Lần đầu Serie A tổ chức tại nước thuộc LĐBĐ Đông Nam Á

  • Thứ bảy, 16/8/2025 18:32 (GMT+7)
AC Milan vừa được Liên đoàn Bóng đá Italy cho phép tổ chức một trận đấu thuộc giải Serie A với Como tại thành phố Perth (Australia) vào năm tới.

CĐV Australia chuẩn bị được xem Milan đá Serie A

Theo lịch dự kiến, trận đấu này sẽ trùng với lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026, vốn được tổ chức ngay trên sân nhà San Siro huyền thoại của Milan vào ngày 6/2. Chính vì thế, gã khổng lồ bóng đá châu Âu phải tìm phương án thay thế và họ không chọn nơi gần nhà mà lại chọn nơi cách xa nửa vòng Trái Đất.

Nếu kế hoạch này được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên một trận đấu chính thức của Serie A diễn ra ngoài lãnh thổ nước Italy. Tuy nhiên, không ít CĐV đã chỉ trích ý tưởng này, có người thẳng thừng gọi đây là “thật đáng thương”.

Một CĐV gay gắt bình luận: “Mất bao nhiêu tiền cho vụ này? Các người đang làm trò cười cho thiên hạ, thật đáng thương”. Một người khác đặt câu hỏi: “Ở Australia thì ai thèm xem Milan đá với Como chứ?”. Một fan khác thì mỉa mai: “Sao không tổ chức Inter Milan gặp Juventus ở… Dải Gaza luôn đi”.

Được biết, AC Milan mới đây cũng đã đặt chân đến Tây Australia, khi họ có trận giao hữu tiền mùa giải gặp Perth Glory tại sân HBF Park vào ngày 31/7. Sự chênh lệch đẳng cấp bộc lộ rất rõ, khi "Rossoneri" dễ dàng vùi dập đối thủ 9-0.

Trong khi đó, La Liga từng có ý định để Barcelona đối đầu Atletico Madrid ở Miami vào năm ngoái, nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ vì vấn đề thời gian. Trước đó, vào năm 2019, Barcelona cũng từng dự định đưa trận đấu với Girona sang Miami (Mỹ), song kế hoạch sớm sụp đổ do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và hiệp hội cầu thủ phản đối kịch liệt.

Về phần mình, Premier League (Anh) nhiều lần khẳng định rằng họ không có kế hoạch đưa các trận đấu chính thức ra nước ngoài. Australia chính thức gia nhập AFF vào năm 2013, sau khi chuyển từ Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) sang Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào năm 2006.

AC Milan Juventus AC Milan Como OFC Perth Glory AC Milan Thế vận hội

