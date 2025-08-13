Milan tăng tốc ‘giải cứu’ Hojlund khỏi MU

Rasmus Hojlund đang nghiêm túc cân nhắc chia tay Manchester United sau khi nhận được tín hiệu rõ ràng rằng anh không còn trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Hojlund đã hết cơ hội ở MU.

Dù ban đầu vẫn hy vọng cạnh tranh suất đá chính dù Benjamin Sesko đã cập bến, cuộc gặp giữa đại diện của Hojlund và ban lãnh đạo MU đã khép lại cánh cửa này. Việc không được ra sân một phút nào trong trận giao hữu gặp Fiorentina hôm 9/8 chỉ là lời cảnh báo, và chính Amorim khẳng định tình hình sẽ không thay đổi khi Premier League khởi tranh cuối tuần này.

Đây là tin vui cho AC Milan, đội đưa Hojlund lên đầu danh sách tăng cường hàng công. Trong hai ngày qua, Rossoneri tăng tốc đàm phán với MU, vừa qua trung gian vừa tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ.

Đôi bên đã thống nhất nguyên tắc chuyển nhượng dưới dạng mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng vẫn còn khác biệt về tài chính. Milan định giá Hojlund khoảng 35 triệu euro, gồm 3-4 triệu phí mượn và 30-32 triệu mua đứt. MU muốn cao hơn: 7-8 triệu phí mượn và tổng gói 40-45 triệu euro (kèm thưởng). Khoảng cách này có thể thu hẹp nhanh nếu Hojlund chính thức bật đèn xanh.

Hôm 12/8, sự xuất hiện của Giám đốc Kỹ thuật Tare tại trung tâm huấn luyện Carnago, nơi Zlatan Ibrahimovic cũng có mặt, cho thấy thương vụ đang nóng lên. HLV Max Allegri được kỳ vọng trực tiếp gọi điện thuyết phục Hojlund, khi Milan muốn chốt hợp đồng ngay trong tuần để tránh sự cạnh tranh từ các đội dự Champions League. Tốc độ sẽ là yếu tố quyết định, tương tự cách “Rossoneri” đưa De Winter về chỉ trong 48 giờ.

AC Milan đang tăng tốc chiêu mộ Hojlund.

Nếu không thể có Hojlund, Milan đã chuẩn bị sẵn phương án B. Khi cho Lecce mượn Camarda, họ đã hỏi giá Nikola Krstovic - chân sút được định giá 30 triệu euro, hiện cũng nằm trong tầm ngắm của Roma và nhiều CLB khác. Ngoài ra, Victor Boniface (Bayer Leverkusen) và Nicolas Jackson (Chelsea) cũng được cân nhắc. Riêng Jackson, Milan đã có cuộc tiếp xúc gián tiếp với đại diện cầu thủ tại London cuối tuần qua.

Dù còn nhiều khúc mắc, niềm tin của Milan vào khả năng chiêu mộ Hojlund đang tăng lên rõ rệt. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, “Rossoneri” hoàn toàn có thể sở hữu tiền đạo Đan Mạch ngay trong tháng 8 này, bổ sung mũi nhọn đủ sức gánh vác hàng công ở mùa giải mới.