Nhiều ông lớn tranh giành Hojlund

  • Thứ ba, 12/8/2025 07:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Rasmus Hojlund có thể trở lại Serie A thi đấu ở mùa giải 2025/26.

Hojlund sắp chia tay MU.

Tương lai của Hojlund tại Old Trafford ngày càng mờ mịt sau khi Manchester United vừa hoàn tất thương vụ bom tấn Benjamin Sesko hồi tuần trước. Chân sút người Đan Mạch khẳng định rằng sẵn sàng ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, nhưng MU đang xem xét bán anh với mức phí chỉ 30 triệu bảng.

Theo iNews, Inter Milan, Roma, Juventus và Napoli gia nhập cuộc đua đón Hojlund cùng AC Milan. Môi trường Serie A cũng được đánh giá phù hợp với cách chơi thiên về tốc độ và chớp thời cơ của Hojlund.

AC Milan được cho là sẽ chi trả toàn bộ lương của Hojlund trong thời gian mượn, kèm khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt gần 40 triệu bảng. Đội bóng này đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Massimiliano Allegri và rất muốn có Hojlund để làm mới hàng công.

Nếu đến sân San Siro thi đấu, Hojlund sẽ sát cánh cùng những Rafael Leao, Christian Pulisic hay Santiago Gimenez.

Kể từ khi đến Manchester, Hojlund ra sân 95 trận, ghi 26 bàn nhưng chưa bao giờ thực sự bùng nổ. Anh khiến MU tiêu tốn đến 72 triệu bảng tiền chuyển nhượng từ Atalanta.

Trong màu áo Atalanta, Hojlund từng được đánh giá là tiền đạo sáng giá. Anh ghi 9 bàn sau 32 trận cho CLB Italy này ở mùa 2022/23.

Duy Luân

