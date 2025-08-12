Cơn ác mộng đăng ký cầu thủ chưa buông tha Barca

Cơn ác mộng mang tên “đăng ký cầu thủ” tiếp tục bủa vây Barcelona.

Rashford chưa được Barca đăng ký thi đấu tại La Liga.

Bước vào mùa giải 2025/26, ngay cả tân binh đình đám Marcus Rashford cũng chưa chắc đủ điều kiện ra sân ở trận mở màn La Liga gặp Mallorca cuối tuần này. Chủ tịch Joan Laporta, trong buổi trả lời TV3 hôm chủ nhật, thừa nhận không thể đảm bảo Rashford sẽ góp mặt. Trái lại, thủ môn Joan Garcia nhiều khả năng được chốt thủ tục nhờ La Liga phê duyệt dựa trên việc Ter Stegen vắng mặt dài hạn.

Tuy nhiên, việc đăng ký loạt tân binh và cầu thủ vừa gia hạn như Rashford, Bardghji, Szczesny, Gerard Martin… vẫn bế tắc do Barca chưa đạt yêu cầu quy tắc 1:1 - vấn đề đã hành hạ CLB suốt bốn năm.

Từ mùa 2021/22, đội bóng xứ Catalonia liên tục rơi vào cảnh “nước đến chân mới nhảy”. Khi đó, Sergio Agüero chỉ kịp được đăng ký vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhờ Busquets và Alba giảm lương; trước đó Pique cũng làm điều tương tự để Depay, Eric Garcia và Rey Manaj đủ điều kiện ra sân.

Mùa kế tiếp là năm của “đòn bẩy kinh tế”, đưa về Lewandowski, Raphinha, Kounde nhưng phải chờ tới những bảo lãnh phút chót mới hoàn tất thủ tục cho trung vệ người Pháp.

Mùa 2023/24, Barca tiếp tục phải đăng ký nhỏ giọt Gündogan, Oriol Romeu, Marcos Alonso, Iñigo, đồng thời “đăng ký lại” Araujo, Sergi Roberto, Abde và Gavi - trường hợp của Gavi thậm chí kéo nhau ra tòa thương mại.

Dani Olmo cũng từng rơi vào rắc rối trong việc đăng ký thi đấu.

Mùa trước, Dani Olmo trở thành tâm điểm. Bỏ hơn 50 triệu euro chiêu mộ từ Leipzig, Barca vẫn để Olmo ngồi ngoài hai vòng đầu La Liga và chỉ kịp bổ sung nhờ chấn thương dài hạn của Christensen.

Chưa dừng lại, đúng đêm giao thừa, La Liga bất ngờ thông báo hủy đăng ký của Olmo và Pau Víctor, trước khi CSD can thiệp để cứu cả hai. Niềm vui trở lại quy tắc 1:1 nhanh chóng tắt lịm khi Barca phải loại khoản thu 100 triệu euro từ VIP box khỏi báo cáo tài chính.

Mùa giải mới, “bài toán sống còn” tái diễn. Ngoài Joan Garcia, đội bóng xứ Catalonia vẫn còn núi việc phải xử lý với Rashford, Bardghji, Szczesny, Fort, Marc Bernal và Gerard Martín. Dù có thể “né” tạm bằng cách đăng ký Bardghji và Bernal ở đội B, Barca vẫn đứng trước cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian - kịch bản đã quá quen thuộc tại Camp Nou suốt nửa thập kỷ qua.