Barca thêm 14 triệu euro, mất một thủ lĩnh

Một buổi sáng đầy cảm xúc tại Ciutat Esportiva Joan Gamper khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng đậm dấu ấn của Inigo Martinez ở Barcelona. Trong căng-tin sân tập, những tràng pháo tay, cái ôm và lời chúc từ đồng đội xen lẫn bài phát biểu cảm ơn của Chủ tịch Joan Laporta tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa tiếc nuối. Buổi chiều, trung vệ 34 tuổi bay sang Saudi Arabia để gia nhập Al-Nassr, bắt tay vào một chương mới với mức đãi ngộ không thể bỏ qua.

Sự ra đi này không bất ngờ nếu nhìn lại bản hợp đồng gia hạn tới 2026 ký hồi tháng 3. Khi đó, Inigo cùng Deco cài điều khoản cho phép anh ra đi tự do nếu nhận được lời đề nghị hè này và đồng ý với nó. Barcelona, đổi lại, giải phóng được 14 triệu euro quỹ lương trong bối cảnh họ vẫn phải cân đo từng con số để tuân thủ luật công bằng tài chính.

Inigo chưa từng đeo băng đội trưởng, nhưng trong mắt Hansi Flick, anh là “đội trưởng không băng”. Khả năng chỉ huy hàng thủ, đặc biệt khi đá cặp cùng Pau Cubarsi, giúp Barcelona có một trong những cặp trung vệ chắc chắn nhất mùa vừa qua. 3.976 phút thi đấu, 46 trận, cùng cú ăn ba quốc nội - La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp - là minh chứng cho giá trị của anh. Việc Cubarsi kế thừa áo số 5 cho thấy rõ vai trò truyền nối mà Barca kỳ vọng.

Với Deco, Inigo không nằm trong danh sách phải ra đi. Trung vệ mà ông sẵn sàng để rời đội là Andreas Christensen, người chỉ còn 1 năm hợp đồng và liên tục chấn thương. Khả năng Ronald Araujo tìm kiếm bến đỗ mới cũng được tính đến nếu anh không được đảm bảo vị trí số một. Nhưng bóng đá là sự pha trộn giữa chiến thuật, tài chính và nguyện vọng cá nhân - và lần này, yếu tố tài chính và mong muốn của cầu thủ đã thắng.

Barca hiện đã tạo ra khoảng 35 triệu euro quỹ lương từ bốn thương vụ: Inigo (14 triệu), Ansu Fati (8 triệu), Pau Victor (9 triệu) và Pablo Torre (4 triệu). Dù vậy, con số này vẫn chưa giúp CLB trở lại quy tắc 1-1 của La Liga. Chính vì thế, họ phải tìm thêm nguồn thu, bao gồm thỏa thuận gây tranh cãi với chính phủ CHDC Congo (40 triệu euro/4 năm) để in logo “RD Congo - Trái tim châu Phi” trên áo tập, và chờ định giá 100 triệu euro cho 475 ghế VIP cho mượn 25 năm.

Hàng thủ Barca giờ có Cubarsi, Araújo, Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde (chuyển sang đá hậu vệ phải) và Gerard Martin - cầu thủ trẻ được Flick thử nghiệm ở vị trí trung vệ trái trong tour hè. Dù nhân sự vẫn đủ, việc mất một thủ lĩnh phòng ngự dày dạn kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của tuyến dưới, nhất là trong giai đoạn đầu mùa.

Inigo Martínez rời đi để tìm kiếm trải nghiệm mới bên cạnh Cristiano Ronaldo, nhưng với Barcelona, đây là một mất mát không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần. Khi cảm xúc chia tay vừa lắng xuống, những con số tài chính lại nhắc nhở rằng CLB đang sống trong một thời kỳ mà mọi quyết định - dù cảm động đến đâu - vẫn phải chịu sự chi phối của bảng cân đối kế toán.