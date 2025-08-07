Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tranh cãi khi Martinez được đề cử thủ môn hay nhất năm

  • Thứ năm, 7/8/2025 19:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tạp chí France Football vừa công bố danh sách 10 thủ môn được đề cử cho Trophée Yachine 2025, giải thưởng vinh danh thủ môn hay nhất thế giới trong mùa giải 2024/25.

Martinez không phải là cái tên xa lạ với các tranh cãi.

Trong số các ứng viên, cái tên Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, với ý kiến trái chiều về việc liệu thủ thành này có xứng đáng với đề cử hay chỉ hưởng hào quang từ World Cup 2022.

“Dibu” Martinez không còn xa lạ với giải Trophée Yachine khi từng giành chiến thắng vào các năm 2023 và 2024. Anh trở thành thủ môn đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này, nhờ phong độ ấn tượng ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển.

Trong mùa giải 2024/25, Martinez không còn duy trì phong độ quá ấn tượng khi không thể giúp Aston Villa tiếp tục giành vé dự Champions League. Ở cấp đội tuyển, anh cũng không chơi quá hay trong màu áo Argentina.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình khi Martinez được đề cử, trong khi những thủ môn khác như Szczesny của Barcelona hay Robert Sanchez của Chelsea, người thể hiện tốt tại FIFA Club World Cup 2025, lại vắng mặt.

Một bài đăng trên X viết: “Martinez chẳng cần làm gì vẫn được đề cử, chỉ dựa vào vinh quang World Cup 2022. Anh ta có mùa giải tệ hại tại Premier League và chẳng làm được gì nhiều ở Champions League, vậy mà vẫn lọt danh sách. Hãy nói tôi nghe rằng anh ta xuất sắc hơn Szczesny!”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Martinez được đề cử chỉ vì World Cup cách đây 3 năm, trong khi Sanchez là thủ môn hay nhất Club World Cup lại bị bỏ qua. Thật không công bằng!”

Danh sách đề cử Trophée Yachine 2025 bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter Milan) và Lucas Chevalier (Lille). Trong số này, Donnarumma, với phong độ ổn định tại PSG và vai trò quan trọng trong cú ăn ba của đội bóng, được xem là ứng viên nặng ký.

Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU

Benjamin Sesko sẽ đối mặt với các quy tắc nghiêm ngặt tại Manchester United một khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng giá 74 triệu bảng từ RB Leipzig.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Emiliano Martinez Trophée Yachine

    Đọc tiếp

    James Maddison nghi dai han hinh anh

    James Maddison nghỉ dài hạn

    47 phút trước 20:34 7/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tottenham Hotspur xác nhận tiền vệ James Maddison sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải 2025/26 sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải trong trận giao hữu gặp Newcastle tại Hàn Quốc hôm 3/8.

    PSG ap dao de cu Qua bong vang 2025 hinh anh

    PSG áp đảo đề cử Quả bóng vàng 2025

    47 phút trước 20:34 7/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tạp chí France Football chính thức công bố danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng 2025, đánh dấu lần thứ 69 của sự kiện thường niên tôn vinh những cầu thủ hay nhất thế giới trong mùa giải 2024/25.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý