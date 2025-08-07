Tranh cãi khi Martinez được đề cử thủ môn hay nhất năm

Tạp chí France Football vừa công bố danh sách 10 thủ môn được đề cử cho Trophée Yachine 2025, giải thưởng vinh danh thủ môn hay nhất thế giới trong mùa giải 2024/25.

Martinez không phải là cái tên xa lạ với các tranh cãi.

Trong số các ứng viên, cái tên Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, với ý kiến trái chiều về việc liệu thủ thành này có xứng đáng với đề cử hay chỉ hưởng hào quang từ World Cup 2022.

“Dibu” Martinez không còn xa lạ với giải Trophée Yachine khi từng giành chiến thắng vào các năm 2023 và 2024. Anh trở thành thủ môn đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này, nhờ phong độ ấn tượng ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển.

Trong mùa giải 2024/25, Martinez không còn duy trì phong độ quá ấn tượng khi không thể giúp Aston Villa tiếp tục giành vé dự Champions League. Ở cấp đội tuyển, anh cũng không chơi quá hay trong màu áo Argentina.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình khi Martinez được đề cử, trong khi những thủ môn khác như Szczesny của Barcelona hay Robert Sanchez của Chelsea, người thể hiện tốt tại FIFA Club World Cup 2025, lại vắng mặt.

Một bài đăng trên X viết: “Martinez chẳng cần làm gì vẫn được đề cử, chỉ dựa vào vinh quang World Cup 2022. Anh ta có mùa giải tệ hại tại Premier League và chẳng làm được gì nhiều ở Champions League, vậy mà vẫn lọt danh sách. Hãy nói tôi nghe rằng anh ta xuất sắc hơn Szczesny!”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Martinez được đề cử chỉ vì World Cup cách đây 3 năm, trong khi Sanchez là thủ môn hay nhất Club World Cup lại bị bỏ qua. Thật không công bằng!”

Danh sách đề cử Trophée Yachine 2025 bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter Milan) và Lucas Chevalier (Lille). Trong số này, Donnarumma, với phong độ ổn định tại PSG và vai trò quan trọng trong cú ăn ba của đội bóng, được xem là ứng viên nặng ký.