Choáng với thu nhập của Inigo Martinez ở Saudi Arabia

  Thứ bảy, 9/8/2025 05:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Inigo Martinez nói lời chia tay Barcelona sau hai mùa giải để chuyển sang khoác áo Al-Nassr - đội bóng của Cristiano Ronaldo - với mức thu nhập khiến nhiều người choáng váng.

Theo Sport, Martínez sẽ bỏ túi khoảng 10 triệu euro/năm sau thuế, gần gấp đôi con số anh nhận tại Camp Nou. Trung vệ 34 tuổi người xứ Basque cũng ký hợp đồng một năm cùng tùy chọn gia hạn thêm một mùa, tùy thuộc thành tích. Đáng chú ý, hợp đồng mới còn cho phép anh chủ động từ chối mùa thứ hai ngay cả khi đạt đủ chỉ tiêu.

Barca sẽ không thu phí chuyển nhượng, nhưng có thể nhận một khoản thưởng nhỏ, đồng thời giải phóng khoảng 14 triệu euro quỹ lương - yếu tố then chốt để họ kịp hoàn tất đăng ký cầu thủ trước khi La Liga 2025/26 khởi tranh.

Quá trình đàm phán từng căng thẳng khi Martinez yêu cầu hợp đồng tối thiểu hai năm, trước khi Al-Nassr đồng ý phương án gia hạn linh hoạt. Thương vụ này cũng giúp HLV Jorge Jesus hoàn thiện kế hoạch cải tổ lực lượng quy mô lớn mà Ronaldo đóng vai trò trung tâm.

Đây tiếp tục là một mắt xích trong mối quan hệ chuyển nhượng giữa Barca và bóng đá Saudi Arabia. Hè 2023, Franck Kessie được bán cho Al-Ahli với giá 12,5 triệu euro, còn giữa mùa trước, tài năng trẻ Unai Hernandez sang Al-Ittihad với giá 2,5 triệu euro.

Chỉ còn chờ thủ tục thanh lý hợp đồng với Barca, Inigo Martinez sẽ lên đường sang Saudi Arabia, khởi đầu chương cuối sự nghiệp với bản hợp đồng “vàng” mà anh khó có thể từ chối.

Hà Trang

