Barcelona mất trắng trụ cột vào tay Al Nassr

Barcelona nói lời chia tay với trung vệ kỳ cựu Inigo Martinez, người đạt thỏa thuận gia nhập Al Nassr.

Inigo trở thành đồng đội của Ronaldo.

Theo ESPN, trong hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1991 có "điều khoản quý ông" cho phép anh rời đi bất kỳ lúc nào, nếu nhận đề nghị từ một CLB Trung Đông. Giao kèo trước đó giữa Martinez và Barcelona còn thời hạn đến hè 2026.

Al Nassr từng đưa ra lời đề nghị cho Martinez vào hè năm ngoái, nhưng khi đó Giám đốc Thể thao Deco thuyết phục cầu thủ ở lại Camp Nou. Tuy nhiên, sau một mùa giải đầy ấn tượng cùng HLV Hansi Flick, nơi Martinez đá cặp ăn ý với tài năng trẻ Pau Cubarsi và giúp CLB giành cú đúp LaLiga - Copa del Rey, Martinez dường như đã sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp.

Dù không mang lại phí chuyển nhượng, sự ra đi của Martinez là mất mát lớn về mặt chuyên môn cho Barcelona. Anh là trụ cột hàng phòng ngự mùa trước với 46 lần ra sân.

Mặt khác, việc Martinez rời đi lại giúp Barca giảm tải quỹ lương, trong bối cảnh họ vẫn chưa tuân thủ quy định tài chính 1-1 của La Liga. Nhà đương kim vô địch La Liga sẽ tiết kiệm 12 triệu euro tiền lương của trung vệ người Tây Ban Nha, từ đó cho phép họ đăng ký một số tân binh, trong đó có Marcus Rashford.

Về phần mình, Al Nassr đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải mới khi đã chiêu mộ Joao Felix và vẫn tiếp tục bổ sung lực lượng để hiện thực hóa giấc mơ vô địch cùng Cristiano Ronaldo. Ở chiều ngược lại, Aymeric Laporte sẽ rời Al Nassr để chuyển sang chơi cho Bilbao.