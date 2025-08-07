Tình cảnh éo le của Pena tại Barca

Inaki Pena không được ra sân một phút nào trong chuyến du đấu châu Á của Barcelona, nhưng thủ môn này vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận để rời đi.

Pena mong muốn tương lai được giải quyết nhanh chóng nhất có thể.

Trong chuyến du đấu của Barcelona tại châu Á vừa qua, nếu không tính Marc Bernal - người vẫn đang lấy lại phong độ sau chấn thương, Pena là cầu thủ duy nhất của Barcelona không được thi đấu phút nào.

Việc HLV Hansi Flick thậm chí trao cơ hội cho thủ môn trẻ Diego Kochen, nhưng không đoái hoài đến Pena khiến nhiều CĐV Barcelona sốc nặng. Dù không nằm trong kế hoạch của HLV Flick, Pena phải ngồi dự bị ở cả các trận giao hữu vô thưởng vô phạt, với những đội bóng yếu hơn từ châu Á khiến nhiều người khó hiểu.

Barca thông báo việc Pena nên rời đi từ tháng 5, và đã có những lời đề nghị cho thủ môn này trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, CLB xứ Catalonia vẫn lưỡng lự trong việc bán anh, khi thủ tục đăng ký cho Joan Garcia hoặc Wojciech Szczesny chưa thể hoàn tất.

Nếu đội bóng không thể hoàn tất việc đăng ký Garcia hoặc Szczesny trước khi La Liga khởi tranh trong vòng 10 ngày nữa, Pena sẽ là thủ môn duy nhất của đội một được đăng ký và nhiều khả năng phải ra sân.

Đây là kịch bản tệ nhất, bởi Pena cũng muốn sớm chấm dứt hợp đồng với Barcelona để tìm kiếm bến đỗ mới. Anh không muốn phải ra sân trong bối cảnh bị HLV Flick gạch tên. Đến sát thời điểm phiên chợ hè đóng cửa, khả năng Pena kiếm bến đỗ mới càng khó.