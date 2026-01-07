Sporting thua sốc, cầu viện Amorim?

Rạng sáng 7/1, Vitoria SC tạo nên cú sốc lớn ở bán kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Sporting Lisbon với tỷ số 2-1.

Sporting đang sa sút và đứng trước nguy cơ trắng tay.

Được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, Sporting dễ dàng mở tỷ số ở ngay phút 13. Dù dẫn trước, gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha chơi bạc nhược. Chỉ trong vòng 5 phút bù giờ cuối hiệp hai, Vitóoia ghi liền hai bàn để ấn định chiến thắng 2-1, tạo ra cú sốc lớn với bóng đá Bồ Đào Nha.

Đây chỉ mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Vitoria góp mặt ở chung kết Cúp quốc gia. Trong khi đó, Sporting tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại khi ở vòng 17 giải VĐQG Bồ Đào Nha hồi giữa tuần, họ để Gil Vicente cầm hòa 1-1.

Hai kết quả tệ hại liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần khiến Sporting đứng trước viễn cảnh trắng tay mùa này. Sau khi bị loại ở bán kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha, Sporting CP hiện kém đội dẫn đầu Porto tới 7 điểm trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Áp lực cho HLV Rui Borges lúc này rất lớn. Thậm chí, với việc HLV Amorim vừa bị MU sa thải, ban lãnh đạo Sporting có thể cân nhắc mời vị HLV cũ để giúp CLB lấy lại vị thế ở Bồ Đào Nha. Nếu Amorim được Sporting bổ nhiệm, đây sẽ là tin vui cho MU bởi họ có thể giảm chi phí bồi thường ban đầu (hơn 10 triệu bảng) cho vị HLV này.