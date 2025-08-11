Fabregas nhận bài học đắt giá

Lần đầu trở lại đối đầu Barca trên cương vị HLV, Cesc Fabregas và Como nhận thất bại 0-5. Nhưng sau nỗi cay đắng, nhà cầm quân trẻ hiểu rằng những bài học lớn nhất đôi khi đến từ khoảnh khắc khó nuốt nhất.

Cesc Fabregas nhận trận thua đậm khi đối đầu Barcelona.

Joan Gamper Trophy năm nay khép lại bằng một kịch bản ít bất ngờ về tỷ số nhưng nhiều cảm xúc về con người. Barcelona thắng Como 1907 5-0, đúng chênh lệch giữa một gã khổng lồ quen vinh quang và tân binh Serie A vừa trở lại đỉnh cao sau hơn 20 năm.

Nhưng câu chuyện không dừng ở những con số. Trên băng ghế chỉ đạo đội thua là Cesc Fabregas, người từng mang chiếc áo đỏ lam với niềm tự hào khôn tả, nay trở lại đối diện mái nhà xưa trong một vai trò mới.

Thua đậm nhưng không mất giá trị

Với nhiều người, 0-5 là thảm bại. Với Como, đó là bài học xương máu về sự khác biệt ở đẳng cấp cao nhất. Barca của Hansi Flick - đội bóng quá quen với nhịp điệu và tốc độ ở đỉnh châu Âu - áp đảo từ đầu tới cuối, ghi bàn từ mọi kịch bản: phối hợp trung lộ, sút xa, đánh biên.

Nhưng với Fabregas, trận đấu này không phải để đo sức với Barca, mà để soi lại chính mình và học trò. Como đang trong giai đoạn định hình lối chơi, vẫn còn non kinh nghiệm ở những khoảnh khắc cần sự tỉnh táo. Ở mức độ nào đó, 90 phút này giống một buổi thực tập cường độ cao, nơi thầy trò phải đối diện với chuẩn mực mà họ muốn hướng tới.

Hình ảnh Fabregas bước ra từ đường hầm Ciutat Esportiva khiến nhiều CĐV Barca bồi hồi. Từ cậu bé La Masia, anh trở thành thủ lĩnh Arsenal, rồi trở về Camp Nou giành danh hiệu cùng Pep Guardiola, trước khi phiêu lưu ở Chelsea, Monaco và kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Como.

Cesc Fabregas từng khoác áo Barcelona khi còn là cầu thủ.

Nhưng trong trận này, Fabregas không còn là “của” Barca. Ánh mắt tập trung, cử chỉ chỉ đạo dứt khoát, anh nhập vai hoàn toàn vào vai trò HLV trưởng - một “kẻ thách thức” đúng nghĩa. Sự ồn ào chào đón trước trận đấu nhanh chóng nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt trên sân, nơi đội bóng của Fabregas bị cuốn vào guồng pressing và tốc độ chuyền bóng của đối thủ.

Hình bóng Barca trong Como

Dù thua đậm, Como của Fabregas vẫn để lại một vài khoảnh khắc gợi nhớ đến ADN Barca - những pha ban bật ngắn, ý đồ kiểm soát bóng. Nhưng khi chất lượng nhân sự và khả năng ra quyết định còn hạn chế, ý tưởng đẹp đôi khi biến thành mạo hiểm. Mỗi đường chuyền hỏng ở giữa sân trước Barca là một lời mời nguy hiểm, và Como đã phải trả giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Fabregas không chạy theo bóng đá thực dụng quá mức để tránh tỷ số nặng nề. Anh chấp nhận để học trò chơi theo định hướng lâu dài, dù biết trước rủi ro. Đó là lựa chọn của một người muốn xây nền móng, không chỉ kiếm kết quả tức thì.

Nhìn Fabregas trên ghế huấn luyện hôm nay, khó ai quên được anh cũng là một người đàn ông của gia đình. Kết hôn với Daniella Semaan - “nữ thần Lebanon” hơn anh 12 tuổi - Fabregas đã đi qua một câu chuyện tình đầy ồn ào và định kiến, nhưng bền bỉ theo năm tháng. Gia đình 5 người con, trong đó có 3 bé chung, là chốn bình yên mỗi khi anh rời xa áp lực chiến thuật và bảng tỷ số.

Trận thua 0-5 này chắc chắn khiến Fabregas trăn trở, nhưng tối nay, có thể anh sẽ trở về khách sạn, gọi video cho các con, nghe tiếng cười của Lia, Capri, Leonardo và nhớ ra lý do vì sao mình vẫn yêu bóng đá: vì nó dạy anh kiên nhẫn, biết đứng lên sau thất bại.

Fabregas không chỉ là HLV trẻ đầy tham vọng mà còn là nhà đầu tư thận trọng. Anh từng rót vốn vào SRHS (dịch vụ khách sạn – nhà hàng), FC Andorra, công ty thịt thực vật Heura, nền tảng huấn luyện VR Rezzil và dự án metaverse The Football Company.

Khi đến Como, Fabregas còn trở thành cổ đông thiểu số. Chính vì thế, thất bại trước Barca, ở một góc nhìn khác, cũng giống một khoản lỗ ngắn hạn trong danh mục đầu tư: chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi nhuận dài hạn.

Como nhận được bài học đắt giá sau trận thua Barcelona.

Nhiều CĐV Como sẽ muốn quên ngay trận đấu này. Nhưng với Fabregas, nó sẽ ở lại trong bộ nhớ, giống như những thất bại đầu đời ở Arsenal hay lần cùng Barca gục ngã trước Chelsea tại Champions League. Mỗi thất bại đều có giá trị nếu biết rút ra bài học.

Joan Gamper Trophy năm nay vì thế không chỉ là màn ra mắt mùa giải của Barca, mà còn là một dấu mốc trong hành trình huấn luyện của Fabregas. Anh trở lại mái nhà xưa, không phải để hoài niệm, mà để chứng minh mình đang đi trên con đường mới - một con đường mà đôi khi phải bước qua thất bại nặng nề để trưởng thành.