Como chuẩn bị chiêu mộ cầu thủ thứ 11

Inaki Pena nhiều khả năng trở thành mảnh ghép mới nhất trong đội hình đầy hứa hẹn của HLV Cesc Fabregas.

Pena mong muốn tương lai được giải quyết nhanh chóng nhất có thể.

Theo Mundo Deportivo, Como đang tiến gần đến việc chiêu mộ Pena. HLV Fabregas đánh giá cao khả năng của thủ môn người Tây Ban Nha, tin rằng anh sẽ phù hợp với triết lý phát triển bóng từ tuyến dưới của mình tại Como. Inaki Pena có tới 13 năm ăn tập tại Barcelona, nhưng chưa bao giờ là thủ môn số một của CLB.

Trong chuyến du đấu của Barcelona tại châu Á vừa qua, nếu không tính Marc Bernal - người vẫn đang lấy lại phong độ sau chấn thương, Pena là cầu thủ duy nhất của Barcelona không được thi đấu phút nào.

Barca thông báo việc Pena nên rời đi từ tháng 5, và đã có những lời đề nghị cho thủ môn này trên bàn đàm phán. Sau khi CLB xứ Catalonia có thể hoàn tất thủ tục đăng ký cho Joan Garcia, họ sẵn sàng bán Pena với giá.

Hợp đồng của Pena với Barcelona sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng nữa, và để tránh mất trắng cầu thủ này vào mùa hè 2026, CLB muốn bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại để thu về một khoản phí nhỏ.

Thương vụ chuyển nhượng sang Como là cơ hội để Pena tìm lại phong độ và khẳng định giá trị tại Serie A, dưới sự dẫn dắt của một HLV chú trọng vào lối chơi kiểm soát bóng như Fabregas. Tính đến thời điểm này của phiên chợ hè 2025, Como đã đem về tới 10 cầu thủ mới, con số kỷ lục ở Serie A hiện tại.

Sau khi thăng hạng Serie A vào mùa giải 2023/24 và kết thúc ở vị trí thứ 10 trong mùa 2024/25, Como đang tích cực chiêu mộ cầu thủ. Hàng loạt tân binh chất lượng như Jacobo Ramon, Jesus Rodriguez, Nicolas Kühn, Martin Baturina, Jayden Addai đang làm thay đổi diện mạo CLB này. Thậm chí nếu vụ Morata hoàn tất vào tuần tới, Como có thể cán mốc mua sắm 12 cầu thủ mới.