MC thể thao gây sốt vì giống Kim Kardashian

Maria Luisa Jacobelli, MC thể thao người Italy, thu hút mọi ánh nhìn tại sân Stamford Bridge khi đến xem trận giao hữu giữa Chelsea và Leverkusen hôm 9/8.

Maria được khen giống Kim Kardashian.

Chelsea giành chiến thắng 2-0 ở trận này nhờ những pha ghi bàn của hai tân binh Estevao và Joao Pedro. Tuy nhiên, sự chú ý của nhiều CĐV đổ dồn về Maria Luisa, người xuất hiện với diện mạo cuốn hút.

Trên Instagram cá nhân với hơn 4,5 triệu người theo dõi, Maria chia sẻ bức ảnh chụp tại sân Stamford Bridge, trong trang phục áo tank top quyến rũ. Cô viết kèm theo hình ảnh: "Cảm ơn Chelsea chào đón tôi hôm nay. Thật là một ngày tuyệt vời! Hẹn gặp lại sớm".

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều fan bày tỏ sự thích thú trước sự xuất hiện của cô tại trận đấu. Một fan bình luận: "Cô ấy quá đẹp!". Trong khi một người khác nói: "Tôi không quan tâm trận đấu mà chỉ chú ý đến cô ấy". Nhiều người khác cũng gửi các biểu tượng trái tim để thể hiện sự yêu mến dành cho Maria.

Nhiều fan còn cho rằng Maria có vẻ ngoài khá giống với Kim Kardashian, người mẫu có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ.

Không chỉ là một gương mặt cuốn hút, Maria còn chứng tỏ mình là một người yêu thích bóng đá thực sự. Cô từng khiến mọi người trầm trồ khi thể hiện kỹ năng chơi bóng tại trường quay, với những pha giữ bóng điêu luyện.

Maria cũng từng khoe một chiếc áo được tặng bởi hậu vệ Benjamin Pavard, sau chiến thắng của Inter Milan trước Benfica tại UEFA Champions League.

