Arteta: 'Gyokeres sẽ hủy diệt mọi hàng thủ'

Gyokeres nhận nhiều kỳ vọng ở Arsenal. Ảnh: Reuters.
Arsenal có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đại diện La Liga, với các pha lập công đến từ Gyokeres, Bukayo Saka và Kai Havertz. Gyokeres mở tài khoản ghi bàn của mình với một cú đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền của Martin Zubimendi. Anh thi đấu 71 phút trên sân trước khi nhường chỗ cho Kai Havertz.
Arteta tỏ ra phấn khởi khi thấy Gyokeres "nổ súng" chỉ một tuần trước khi mùa giải 2025/26 bắt đầu. Ông nhận xét về khả năng của tiền đạo 27 tuổi: "Đó chính là bản chất của cậu ấy. Mọi thứ cậu ấy làm - từ di chuyển, cách cậu ấy chọn thời điểm chạy chỗ, cho đến việc dự đoán động thái tiếp theo và tìm kiếm khoảng trống - tất cả đều thể hiện bản năng của một cầu thủ ghi bàn".
Arteta cũng thừa nhận Gyokeres biết cách gây khó khăn cho hai trung vệ của Bilbao. "Nếu cho cậu ấy khoảng trống sau lưng hai trung vệ, Gyokeres sẽ hủy diệt mọi hàng thủ. Cậu ấy giỏi tạo ra không gian để ghi bàn", HLV người Tây Ban Nha nói thêm.
Chiến thắng này không chỉ củng cố niềm tin của người hâm mộ Arsenal mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Arteta. Với sự bổ sung chất lượng như Gyokeres và Zubimendi, cùng phong độ trở lại của các trụ cột như Saka và Havertz, Arsenal đang sẵn sàng cho tham vọng cạnh tranh ngôi vương Premier League và tiến xa tại đấu trường châu Âu.
Arsenal sẽ bắt đầu mùa giải mới vào ngày 17/8, khi họ có chuyến hành quân tới Old Trafford để đối đầu với Manchester United.
