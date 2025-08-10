Sao Real Madrid từ chối sang Saudi Arabia

Dani Ceballos tiến gần việc trở lại Real Betis, CLB anh gắn bó từ khi còn là một cầu thủ trẻ.

Ceballos không bận tâm đến tiền bạc ở Trung Đông.

Theo Defense Central, Ceballos từ chối một bản hợp đồng dài hạn với mức đãi ngộ khổng lồ từ Saudi Arabia, nơi nhiều ngôi sao khác tìm đến vì lợi ích tài chính. "Với Ceballos, tình yêu và khát vọng khoác lại màu áo xanh - trắng quan trọng hơn bất kỳ con số nào", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Từ khi gia nhập Real Madrid năm 2017, tên của Ceballos không ít lần được liên hệ với Betis, đặc biệt trong các kỳ chuyển nhượng gần đây. Tuy nhiên, chỉ đến mùa hè 2025 này, cơ hội tái hợp mới trở nên rõ ràng. Nguồn tin thân cận tiết lộ Ceballos sẵn sàng giảm lương để phù hợp với khả năng tài chính của Betis, đổi lại là một vai trò trụ cột trong dự án của HLV Manuel Pellegrini.

Tại Real Madrid, Ceballos phải cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền vệ và thường chỉ đóng vai trò xoay tua. Trong khi đó, Betis, với mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, lại xem anh là mảnh ghép hoàn hảo.

HLV Pellegrini đánh giá ngôi sao sinh năm 1996 là mẫu tiền vệ thông minh, chuyền bóng sắc sảo, giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về văn hóa CLB. Sự trở lại của anh không chỉ bổ sung chất lượng chuyên môn, mà còn mang đến giá trị tinh thần to lớn cho người hâm mộ đội chủ sân La Cartuja.

Real Madrid đang định giá Ceballos từ 10 đến 12 triệu euro - con số hợp lý cho một cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu và vẫn đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Tuy vậy, thương vụ không hẳn dễ dàng khi thị trường luôn biến động và có thể xuất hiện những đối thủ cạnh tranh khác.