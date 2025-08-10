Isco khiến Betis lo sốt vó sau trận giao hữu với Malaga

Real Betis rời Costa del Sol Trophy mà không mang về bất kỳ tín hiệu tích cực nào, ngoại trừ nỗi lo lớn mang tên Isco.

Isco dính chấn thương trong trận giao hữu trước mùa giải mới 2025/26.

Ngôi sao sinh năm 1992 phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương mắt cá chân trái - vị trí từng khiến anh nghỉ thi đấu nhiều tháng hơn một năm trước.

Sự cố xảy ra ở cuối hiệp một, khi Larrubia vào bóng mạnh khiến Isco đau đớn đập tay xuống mặt cỏ liên tiếp. Anh ra hiệu không thể tiếp tục thực hiện quả đá phạt, cố gắng thi đấu thêm nhưng vẫn tập tễnh suốt quãng thời gian còn lại trước khi được thay ra nhường chỗ cho Lo Celso.

Hình ảnh Isco chống nạng, đeo nẹp cố định mắt cá trái khi rời sân La Rosaleda làm dấy lên làn sóng lo ngại trong nội bộ Betis. CLB xác nhận anh bị đau nặng ở mắt cá và việc thay người là biện pháp an toàn, đồng thời giữ thái độ thận trọng, chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương.

Isco không trả lời phỏng vấn, chỉ gửi lời chào đến vài người quen trên khán đài. Anh đang hy vọng đây chỉ là chấn thương nhẹ để kịp cùng Betis khởi đầu mùa giải mới, thay vì phải đối mặt với một đợt nghỉ dài ngoài ý muốn.