Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Isco khiến Betis lo sốt vó sau trận giao hữu với Malaga

  • Chủ nhật, 10/8/2025 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Betis rời Costa del Sol Trophy mà không mang về bất kỳ tín hiệu tích cực nào, ngoại trừ nỗi lo lớn mang tên Isco.

Isco dính chấn thương trong trận giao hữu trước mùa giải mới 2025/26.

Ngôi sao sinh năm 1992 phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương mắt cá chân trái - vị trí từng khiến anh nghỉ thi đấu nhiều tháng hơn một năm trước.

Sự cố xảy ra ở cuối hiệp một, khi Larrubia vào bóng mạnh khiến Isco đau đớn đập tay xuống mặt cỏ liên tiếp. Anh ra hiệu không thể tiếp tục thực hiện quả đá phạt, cố gắng thi đấu thêm nhưng vẫn tập tễnh suốt quãng thời gian còn lại trước khi được thay ra nhường chỗ cho Lo Celso.

Hình ảnh Isco chống nạng, đeo nẹp cố định mắt cá trái khi rời sân La Rosaleda làm dấy lên làn sóng lo ngại trong nội bộ Betis. CLB xác nhận anh bị đau nặng ở mắt cá và việc thay người là biện pháp an toàn, đồng thời giữ thái độ thận trọng, chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương.

Isco không trả lời phỏng vấn, chỉ gửi lời chào đến vài người quen trên khán đài. Anh đang hy vọng đây chỉ là chấn thương nhẹ để kịp cùng Betis khởi đầu mùa giải mới, thay vì phải đối mặt với một đợt nghỉ dài ngoài ý muốn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Isco Isco Michael Moritz Sân La Rosaleda Leading Đau nặng Lo Celso

    Đọc tiếp

    Isco qua dang cap hinh anh

    Isco quá đẳng cấp

    20:51 22/4/2025 20:51 22/4/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tiền vệ tài hoa người Malaga, Isco trở lại mạnh mẽ sau chấn thương, khẳng định vị thế thủ lĩnh và biến Benito Villamarín thành điểm nóng của bóng đá Tây Ban Nha.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý