De Gea xúc động ngày trở lại MU

David de Gea có màn tái ngộ đầy cảm xúc với Old Trafford trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Fiorentina hôm 9/8, nơi anh được trao lời chia tay chính thức sau hai năm rời CLB.

Thủ môn 34 tuổi - người giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất và có nhiều trận giữ sạch lưới nhất lịch sử Man United - chia tay đội bóng vào tháng 7/2023 khi CLB không kích hoạt điều khoản gia hạn và cũng không đề nghị hợp đồng mới. Khi đó, HLV Erik ten Hag lựa chọn thay thế anh bằng Andre Onana từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng.

Phát biểu trong ngày trở lại, De Gea khẳng định không hề có khúc mắc: “Đôi khi bóng đá là như vậy, bạn không thể kiểm soát mọi thứ. Tôi đã có 12 năm tuyệt vời ở đây, một trong những quãng thời gian đẹp nhất đời mình. Khi rời đi mới thấy CLB này lớn đến mức nào và để gắn bó 12 năm là điều khó khăn ra sao. Tôi luôn biết ơn CLB và tất cả. Đây là một hành trình tuyệt vời và trận đấu hôm nay là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên”.

Sau khi De Gea rời đi, Man United trải qua hai mùa giải thất vọng với vị trí thứ 8 và 15 tại Premier League - thành tích tệ nhất kể từ năm 1990. Dù vô địch FA Cup 2023/24, họ vẫn trắng tay ở đấu trường châu Âu với thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League mùa trước.

Hiện De Gea khoác áo Fiorentina và còn hợp đồng tới năm 2028. Ở mùa giải đầu tiên tại Serie A, anh giúp đội bóng áo tím lọt vào bán kết Europa Conference League và giành vé dự Europa League.

Thủ môn người Tây Ban Nha hy vọng Man United sẽ sớm trở lại mạnh mẽ dưới thời Ruben Amorim: “Hy vọng với những tân binh mới và một kỷ nguyên mới bắt đầu, họ sẽ giành được danh hiệu và trở lại vị trí xứng đáng”.

Gia nhập Man United năm 2011 từ Atletico Madrid với giá 18,9 triệu bảng, De Gea đã ra sân 545 trận, ghi dấu tên mình vào lịch sử “Quỷ đỏ” như một trong những thủ môn vĩ đại nhất câu lạc bộ.