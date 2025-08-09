De Gea tỏa sáng trong ngày trở lại Old Trafford

Thủ môn sinh năm 1990 có nhiều pha cứu thua giúp Fiorentina hòa MU 1-1 trong 90 phút ở trận giao hữu trên sân Old Trafford tối 9/8.

De Gea cứu thua liên tiếp trong ngày gặp lại MU.

Khi mùa giải đã gần kề, HLV Ruben Amorim tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất để tiếp đón Fiorentina. Ở bên kia chiến tuyến, sự chú ý đổ dồn về David De Gea, khi anh có lần trở lại Old Trafford kể từ năm 2023.

Sau tiếng còi khai cuộc, MU tràn lên nhưng các mũi tấn công của đội chủ nhà lại chưa có được sự ăn ý cần thiết. Cánh trái với sự xuất hiện của Amad, Bryan Mbeumo là hướng lên bóng chủ đạo của MU. Tân binh Mbeumo cho thấy khả năng tạt khá tốt nhưng ở phía trong, đồng đội của anh không thể tận dụng.

De Gea ghi dấu ấn trong ngày trở lại với pha cứu thua xuất thần trước tình huống đánh đầu cận thành của Leny Yoro.

MU chuốt đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới diễn ra vào ngày 17/8.

MU mải mê tấn công, để rồi lộ khoảng trống thênh thang nơi hàng thủ. Trong một pha phạt góc ở phút 16, hàng thủ MU không kèm Sohm và để số 16 của Fiorentina thoải mái dứt điểm tung lưới chủ nhà.

Khi mặt trận tấn công bế tắc, "Quỷ đỏ" phải nhờ đến may mắn mới có bàn gỡ hòa. Phút 25, Casemiro, Yoro gây sức ép khiến Robin Gosens lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Thế trận cởi mở được hai đội duy trì trong hiệp hai. Sau cú đánh đầu dội xà của Gosens, MU đáp trả bằng hai pha dứt điểm từ xa của Matheus Cunha và Harry Maguire. Trong khung gỗ, De Gea vẫn chơi tập trung để giúp Fiorentina tránh bàn thua thứ 2.

Phút 80, Mason Mount căng ngang, tạo cho Cunha có cơ hội mười mươi để đưa MU vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cú dứt điểm cận thành của số 10 không vượt qua được hậu vệ Fiorentina. Những phút cuối, Yoro lại có cơ hội đánh đầu từ cự ly gần nhưng người chiến thắng vẫn là De Gea.

Những phút cuối, De Gea rời sân để nhường chỗ cho thủ thành trẻ Tommaso Martinelli nên không thể góp mặt ở loạt luân lưu. Trong khi đó, Atay Bayindir xuất sắc cản cú đá ở lượt cuối, giúp MU giành chiếc cúp giao hữu thứ 3 trong hè 2025.

Ngày 17/8, mùa giải 2025/26 sẽ bắt đầu với thầy trò HLV Ruben Amorim bằng cuộc tiếp đón Arsenal. CĐV đang chờ màn ra mắt của tân binh Benjamin Sesko ở trận cầu tâm điểm ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.