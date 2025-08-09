Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Sesko đến MU, Liverpool hết cơ hội mua Isak

  • Thứ bảy, 9/8/2025 18:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Benjamin Sesko chính thức trở thành cầu thủ của Manchester United khiến cơ hội chiêu mộ Alexander Isak của Liverpool hẹp dần.

Newcastle gặp khó trong việc tìm kiếm người thay thế tiềm năng cho Isak.

Theo Liverpool Echo, Newcastle United đưa ra quyết định cứng rắn khi chặn đứng mọi khả năng chuyển nhượng của tiền đạo Isak. "Chích chòe" khẳng định ngôi sao người Thụy Điển sẽ không rời câu lạc bộ trong mùa hè này.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Newcastle vừa thất bại trong vụ Sesko, khi cầu thủ gia nhập MU. Đồng thời, Liverpool liên tục thể hiện tham vọng chiêu mộ Isak. Trước đó, Newcastle cũng đã hụt nhiều mục tiêu tiền đạo quan trọng khác như Delap hay Ekitike.

Sau khi thất bại trong vụ Sesko, ban lãnh đạo Newcastle United, với sự hậu thuẫn của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đã tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với HLV Eddie Howe và thống nhất rằng Isak sẽ không được phép rời St James’ Park hè này.

Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá hơn 110 triệu bảng, nhưng Newcastle đã thẳng thừng từ chối, nhấn mạnh rằng họ không chịu áp lực tài chính từ Quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR) và không cần bán cầu thủ chủ chốt.

Hợp đồng của Isak với Newcastle còn thời hạn đến năm 2028, củng cố lập trường cứng rắn của câu lạc bộ. Isak, người ghi 27 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước, đã bày tỏ mong muốn rời Newcastle để gia nhập Liverpool, thậm chí không tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á. Tuy nhiên, với sự cứng rắn từ Newcastle, Isak khả năng cao phải tiếp tục khoác áo CLB chủ sân St James’ Park.

