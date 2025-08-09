Bữa ăn của Ronaldo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cristiano Ronaldo vừa "khoe" bữa ăn trên trang cá nhân, cho thấy chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp bản thân duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

Bua an cua Ronaldo anh 1

Hình ảnh do Ronaldo đăng tải trên trang cá nhân.

Bữa ăn đơn giản gồm cá nguyên con, đậu sốt và chuối cắt lát, kèm dòng chú thích "staying healthy", ám chỉ Ronaldo luông duy trì chế độ ăn lành mạnh. Đây là kiểu kết hợp giàu đạm (cá), chất xơ và tinh bột (đậu), cùng vitamin, khoáng chất từ chuối, phù hợp với việc giữ thể trạng cho vận động viên.

Ronaldo nổi tiếng ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn của Ronaldo tập trung vào các thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein, chất béo lành mạnh và hỗn hợp carbohydrate. Anh ăn 6 bữa mỗi ngày, gồm các loại như cá tuyết, cá kiếm, cá vược, thịt gà, trứng, salad, trái cây tươi và rau xanh. CR7 cũng bổ sung các loại hạt, dầu ô liu và bơ, đồng thời tránh đồ ăn nhiều đường.

Suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo trở thành hình mẫu cho sự nỗ lực, ý chí bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc trong bóng đá. Tất nhiên, đi kèm với tinh thần không từ bỏ là một chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt.

Ronaldo có thói quen duy trì kỷ luật của bản thân ngay cả khi tham dự tiệc tùng với đồng đội. Cựu hậu vệ Patrice Evra của MU từng chia sẻ một kỷ niệm về việc được mời đến nhà Ronaldo ăn trưa. Evra mong đợi một bữa ăn thịnh soạn nhưng lại chỉ được phục vụ salad, ức gà và nước lọc.

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn là trường hợp khác biệt. Bắp đùi và cơ chân của CR7 trông vẫn rất săn chắc. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym kết hợp với chế độ ăn khoa học.

