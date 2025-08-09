MU đầu tư mạnh sau lời chê của Ronaldo

MU đã chính thức khánh thành tòa nhà tập huấn dành cho đội nam, với mức đầu tư lên tới 50 triệu bảng.

Ronaldo chỉ trích cơ sở vật chất tại MU. Ảnh: Reuters.

Dự án nâng cấp này, được chỉ đạo bởi kiến trúc sư nổi tiếng Sir Norman Foster, đã hoàn thành sau 1 năm thi công và được mở cửa trước khi mùa giải Premier League 2025/26 khởi tranh. Đây là đợt nâng cấp lớn đầu tiên kể từ khi trung tâm tập luyện này được đưa vào hoạt động vào năm 2000.

Việc cải tạo được tài trợ một phần từ khoản đầu tư 300 triệu USD (khoảng 223 triệu bảng) của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe. Lãnh đạo MU mạnh tay nâng cấp cơ sở vật chất như một phần trong nỗ lực cải thiện thành tích trên sân cỏ trong những năm qua.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Piers Morgan vào năm 2022, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã chỉ trích cơ sở vật chất tại Carrington là “lỗi thời” và cho rằng CLB cần phải có sự thay đổi lớn.

"Tôi không thấy sự cải thiện nào. Họ phải phá bỏ mọi thứ và xây dựng lại", Ronaldo phê phán.

MU làm mới trung tâm tập luyện.

Trong ba năm qua, MU đã chi hơn 60 triệu bảng để nâng cấp Carrington, bao gồm việc xây dựng một tòa nhà mới trị giá 10 triệu bảng cho đội bóng nữ và học viện nam vào năm 2024.

Phát biểu trong ngày khánh thành trung tâm mới, Sir Jim Ratcliffe chia sẻ: "Sau khi xem xét cơ sở vật chất năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng quyết định đầu tư mạnh mẽ vào việc tạo ra một môi trường tập luyện đẳng cấp thế giới cho nhân viên và cầu thủ, phản ánh tham vọng và tầm nhìn của MU".

Theo Daily Mail, nhiều trang thiết bị và công nghệ đã được nâng cấp toàn diện, giúp ích cho ban huấn luyện trong việc cải thiện thể lực, dinh dưỡng, phục hồi và sự đoàn kết của đội bóng.

