PSG chiêu mộ trung vệ 67 triệu euro

PSG hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ Ilya Zabarnyi từ Bournemouth ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Zabarnyi gia nhập PSG.

Tối 8/8, nhà báo Fabrizio Romano thông báo Bournemouth chấp nhận lời đề nghị trị giá 67 triệu euro của PSG cho Zabarnyi. Hồi giữa tháng 7, tuyển thủ Ukraine đạt thỏa thuận cá nhân với nhà vô địch Champions League.

Zabarnyi đồng ý ký hợp đồng 5 năm với PSG, mức lương chưa được tiết lộ. PSG gấp rút chiêu mộ và kiểm tra y tế cho Zabarnyi trước trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham vào ngày 14/8.

Việc Milan Skriniar ra đi trong hè 2025 khiến PSG nhanh chóng đẩy mạnh việc tìm kiếm một trung vệ thuận chân phải, và Zabarnyi là sự lựa chọn lý tưởng. Ở Premier League mùa 2024/25, Zabarnyi là một trụ cột trong đội hình của Bournemouth và chưa bỏ lỡ phút nào.

Trước Zabarnyi, PSG cũng chiêu mộ thủ thành Lucas Chevalier từ Lille với mức phí gần 40 triệu euro. Đội bóng nước Pháp đang gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với thủ môn số một Gianluigi Donnarumma.

Theo L’Equipe, Chevalier và Zabarnyi sẽ là hai mảnh ghép cuối cùng của PSG hè này, khi HLV Luis Enrique tỏ ra hài lòng với các vị trí khác trên hàng tiền vệ và hàng công của đội bóng. Hiện tại, PSG sẽ tập trung thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

