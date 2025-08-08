Bạn gái Grealish quyến rũ với đầm đỏ

Sasha Attwood, bạn gái của tiền vệ Jack Grealish, thu hút sự chú ý khi xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm đỏ quyến rũ.

Sasha Attwood là nàng WAGs nổi tiếng tại Anh.

Trong bài đăng hôm 7/8, người mẫu 29 tuổi khiến hơn 319.000 người theo dõi trên Instagram phải trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh quyến rũ với chiếc đầm đỏ. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Sasha có những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh bạn trai Grealish và cô con gái nhỏ Mila.

Trong bức ảnh, Sasha nổi bật với chiếc đầm đỏ sâu cổ, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút khi đứng trên một ban công nhìn ra biển. Phong cách của Sasha khiến fan không khỏi ngưỡng mộ, với nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của bạn gái Grealish.

Sasha thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ gu ăn mặc thời thượng, quyến rũ. Trước đó, người mẫu 29 tuổi từng gây chú ý với chiếc đầm mỏng nhưng vẫn cho thấy vẻ ngoài thanh lịch trong buổi tiệc cuối mùa trước của các nàng WAGs tại Manchester.

Grealish, 29 tuổi, là bạn trai từ thuở thiếu niên của Sasha. Hai người gặp nhau khi mới 16 tuổi tại một trường học ở Solihull, Anh. Sau nhiều năm bên nhau, Grealish và Sasha vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới. Tiền vệ của Man City lên chức bố vào tháng 10/2024.

Hiện tại, Grealish trong quá trình tìm kiếm một câu lạc bộ mới sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.