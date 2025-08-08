200 triệu bảng chưa thể vá lỗ hổng của MU

Ba tân binh tấn công với tổng phí vượt 200 triệu bảng giúp Manchester United nâng cấp hỏa lực, nhưng tuyến giữa vẫn là “nút thắt” khó gỡ.

Ruben Amorim vẫn cần một "máy quét" ở khu trung tuyến.

Khi Ruben Amorim sẵn sàng để Bruno Fernandes đá thấp, câu hỏi lớn đặt ra là: ai sẽ là “máy quét” đủ tin cậy để giữ thăng bằng cho đội hình?

Đội hình vẫn thiếu cân bằng

Cuối năm ngoái, Ruben Amorim được bổ nhiệm với nhiệm vụ rõ ràng: vực dậy hàng công của Manchester United. 44 bàn thắng tại Premier League mùa trước - thành tích tệ nhất kể từ mùa 1973/74 - là con số không thể chấp nhận cho một CLB mang khẩu hiệu “tấn công, tấn công và tấn công”.

Hè này, Man United nổ liên tiếp ba thương vụ trên hàng công: Benjamin Sesko từ RB Leipzig giá 74 triệu bảng, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Tổng chi cho hàng tiền đạo và hộ công đã vượt 200 triệu bảng. Nếu nhìn trên giấy tờ, vấn đề ghi bàn dường như đã được giải quyết. Nhưng ngay khi niềm hân hoan về Sesko còn chưa kịp lắng xuống, một câu hỏi khác lại nổi lên: tuyến giữa sẽ ra sao?

Amorim xây dựng hệ thống với 2 tiền vệ đá thấp, wing-back dâng cao, 2 tiền đạo cánh bó vào trong và 1 trung phong. Trong sơ đồ này, Sesko sẽ là mũi nhọn, Cunha và Mbeumo hỗ trợ từ hai biên. Điều gây bất ngờ là Bruno Fernandes - thủ quân 30 tuổi - sẽ lùi sâu đảm nhiệm một trong hai vị trí tiền vệ trụ.

Vấn đề ở chỗ: Bruno không phải mẫu “box-to-box” thuần túy. Anh ưa roaming, nhận bóng ở các khoảng trống, tung ra đường chuyền quyết định. Ở khía cạnh phòng ngự, đặc biệt là khả năng đọc tình huống để bọc lót hoặc chặn đường chuyền, Bruno chưa bao giờ được xem là điểm mạnh.

Bruno Fernandes không phải cầu thủ dành cho mặt trận phòng ngự.

Amorim từng bác bỏ lo ngại này tại Chicago (Mỹ): “Bruno chạy rất nhiều, có sức bền tốt và thông minh. Thể lực không phải vấn đề”. Tuy nhiên, nếu mọi thứ ổn như lời ông nói, vì sao MU vẫn âm thầm hỏi mua Carlos Baleba - tiền vệ toàn diện, giàu năng lượng, tranh chấp mạnh mẽ, và chính xác là mẫu cầu thủ họ chưa có?

Manuel Ugarte, bản hợp đồng 50,8 triệu bảng từ PSG, là lựa chọn gần nhất với mẫu “máy quét” lý tưởng. Nhưng màn trình diễn của anh chưa đáp ứng kỳ vọng. Việc bị gạt khỏi đội hình đá chính ở chung kết Europa League gặp Tottenham là lời cảnh báo rõ ràng. Trận giao hữu với Everton tại Atlanta mới đây, Ugarte mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm, dẫn đến bàn gỡ hòa - một sai lầm điển hình cho vấn đề đọc tình huống của anh.

Casemiro - 33 tuổi - có kinh nghiệm và sự khôn ngoan, nhưng đã qua thời có thể bao quát khắp sân. Ở Real Madrid, anh từng được bọc lót bởi Luka Modric và Toni Kroos - hai cầu thủ hiếm khi để mất bóng - nhưng tại MU, gánh nặng di chuyển là khác hẳn.

Kobbie Mainoo, 20 tuổi, nổi bật ở khả năng tìm khoảng trống và tham gia tấn công, nhưng lại giống Bruno ở thiên hướng chơi bóng. Euro 2024 cho thấy rõ: khi Mainoo đá chính trong sơ đồ hai tiền vệ, người đá cặp với anh là Declan Rice - một trong những “mỏ neo” hay nhất thế giới.

Toby Collyer, 21 tuổi, có tố chất cho vai trò phòng ngự, nhưng chưa đủ kinh nghiệm và gần như chắc chắn sẽ được đem cho mượn mùa này.

Nếu không tìm thấy giải pháp trong nội bộ, Man United sẽ phải mua. Brighton sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho Baleba, nhưng con số họ muốn có thể tiệm cận mức Chelsea phải chi cho Moises Caicedo năm 2022 - 115 triệu bảng.

Giải pháp cho MU

Về lý thuyết, MU có thể ký với Sesko mà không lo vi phạm quy định lợi nhuận & bền vững (PSR), khi hạn chót tiếp theo là 30/6/2026. Nhưng để chi tiếp cho một thương vụ “chín con số”, họ cần bán bớt người.

Danh sách “bomb squad” - Garnacho, Antony, Sancho và Malacia - vẫn tập riêng chờ tìm bến đỗ. Trong đó, Garnacho đang đàm phán với Chelsea. Tuy nhiên, đa số các vụ chuyển nhượng này chỉ có thể hoàn tất sát hạn chót 1/9.

Điều đó đồng nghĩa MU khó lòng chốt thương vụ Baleba ngay, trừ khi họ đẩy nhanh việc thanh lý.

MU phải bán bớt người để mua nhân sự mới.

Việc dồn tiền cho hàng công khiến MU rơi vào thế mất cân bằng. Ba tân binh Sesko - Cunha - Mbeumo chắc chắn giúp đội sắc bén hơn ở khâu ghi bàn, nhưng nếu tuyến giữa thiếu một “lá chắn” đúng nghĩa, mọi thứ sẽ sụp đổ từ gốc. Không một hàng công nào đủ sức che lấp những khoảng trống mênh mông trước khung thành.

Bài học của mùa trước vẫn còn nguyên giá trị: ghi bàn nhiều hơn là cần thiết, nhưng để chiến thắng bền vững, phải có một cấu trúc vững chắc ở giữa sân. MU của Amorim mới chỉ giải quyết được nửa bài toán.

MU đang sở hữu một hàng công trị giá hơn 200 triệu bảng, nhưng tuyến giữa vẫn thiếu mảnh ghép quan trọng nhất. Bruno Fernandes ở vai trò mới là một canh bạc, Ugarte chưa thuyết phục, Casemiro không còn ở đỉnh cao, Mainoo cần một “Declan Rice” bên cạnh, và Baleba thì quá đắt trong bối cảnh tài chính chưa sẵn sàng.

Nếu Amorim không tìm ra giải pháp trước khi thị trường đóng cửa, mùa giải 2025/26 của MU có thể sẽ khởi đầu với hàng công hào nhoáng nhưng trung tuyến mong manh - một nghịch lý mà người hâm mộ đã thấy quá nhiều lần trong thập kỷ qua.