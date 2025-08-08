MU nhìn thấy Mbappe trong hình bóng Sesko

Có những bản hợp đồng mang tính biểu tượng, và cũng có những thương vụ gợi mở câu hỏi: liệu đây là canh bạc hay nước cờ chiến lược?

Với Benjamin Sesko, Manchester United đang lựa chọn cả hai. Sau quá nhiều năm hoang mang giữa triết lý phát triển và nỗi ám ảnh phải giành lại vị thế, “Quỷ đỏ” đang đặt cược lớn vào tiềm năng.

Sự bế tắc cần lời giải

Mùa giải 2024/25 là một cột mốc thất vọng khác với người hâm mộ Man United. Tập thể của Ruben Amorim - vốn được kỳ vọng thổi luồng sinh khí mới - lại đứng thứ năm từ dưới lên về số bàn thắng tại Premier League. Chỉ 3 cầu thủ ghi được quá 4 bàn, không một ai cán mốc hai chữ số. Hai tiền đạo được đầu tư lớn - Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee - ghi tổng cộng... 7 bàn, dù tiêu tốn tới 115 triệu bảng phí chuyển nhượng.

Thông số không biết nói dối. Man United ghi ít hơn cả Crystal Palace, Bournemouth hay Brentford - những đội bóng không có tham vọng dự Champions League. Họ đứng cuối toàn giải về số bàn thắng bằng đầu (chỉ 4 bàn) và nằm trong nhóm có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thấp nhất (8,7%).

Rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở hàng công cùn mòn, mà còn ở cách tổ chức, triển khai và chọn người phù hợp cho hệ thống. Amorim, dù mang triết lý hiện đại, vẫn chưa có trong tay một trung phong đúng nghĩa. Giờ đây, tất cả hy vọng dồn vào Benjamin Sesko - tiền đạo cao 1,96 m, người được ví như “Haaland phiên bản mài giũa”.

Benjamin Sesko ghi 21 bàn cho RB Leipzig mùa trước trên mọi đấu trường - trong đó có 14 bàn tại Bundesliga, xếp thứ 8 trong danh sách vua phá lưới. Đáng chú ý, anh đạt hiệu suất ấn tượng: trung bình mỗi 100 phút lại có 1 bàn thắng, dù chỉ đá chính 18 trận. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lên tới 23%, cao hơn cả Harry Kane (21%) hay Darwin Nunez (19%).

Không chỉ có khả năng dứt điểm, Sesko mang đến một phương án không chiến - yếu tố Man United thiếu trầm trọng. Trong hai mùa gần nhất, tiền đạo này có 8 bàn thắng bằng đầu, nhiều gấp đôi cả đội hình MU cộng lại (4 bàn/mùa 2024/25). Từ một cậu bé đam mê bóng rổ, Sesko rèn giũa cú bật nhảy đặc trưng thành thứ vũ khí chết người.

Tốc độ cũng là yếu tố khiến Sesko khác biệt. Mùa trước, anh đạt vận tốc tối đa 22,18 mph (35,7 km/h), đứng thứ 26 trong số gần 500 cầu thủ tại Bundesliga. Đó là một mẫu tiền đạo hiện đại, có thể vừa làm tường, vừa bứt tốc, vừa không chiến - những phẩm chất vốn bị chia nhỏ ở các tiền đạo trước đây của MU.

Sesko không đến để đóng vai "siêu dự bị". Anh sẽ là trung phong số một trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim, giải phóng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha khỏi vai trò “số 9 giả” không phù hợp. Bộ ba này có thể xoay tua liên tục, tận dụng tốc độ và sự cơ động. Bruno Fernandes - người vốn phải gồng gánh sáng tạo ở tuyến đầu - sẽ được lùi sâu, điều tiết thế trận đúng sở trường.

Sự hiện diện của Sesko còn cho phép Amorim tăng cường khả năng pressing tầm cao, bởi tiền đạo người Slovenia có chỉ số thu hồi bóng thành công ở 1/3 cuối sân là 1.5 lần/trận - cao hơn cả Hojlund (0.8) lẫn Zirkzee (0.6).

Tuy nhiên, thử thách là không nhỏ. Premier League khắc nghiệt và không có chỗ cho việc “thử nghiệm trên sân khấu lớn”. Những kỳ vọng đặt lên Sesko giống hệt áp lực mà Hojlund đã từng gánh chịu - và thất bại.

Vấn đề còn nằm ở sự ăn ý. Trong môi trường Leipzig, Sesko hưởng lợi từ cách chơi trực diện và có nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ. Nhưng tại Premier League, khi đối phương chủ động lùi sâu và đá rát, không gian bị bóp nghẹt, liệu anh có đủ tinh tế để tìm cách tồn tại?

Một cú swing mang tính hệ thống

Christopher Vivell - Giám đốc tuyển trạch MU - chính là người đã đưa Sesko đến Salzburg năm 2019 và Leipzig năm 2023. Giờ đây, ba năm sau, ông đặt trọn niềm tin lần thứ ba vào tiền đạo này.

Vivell là người có tiếng trong giới phát hiện tài năng, từng góp công lớn vào thương vụ Gvardiol, Adeyemi, Szoboszlai, Upamecano và phần nào là Haaland. Vì vậy, thương vụ Sesko không chỉ là cú đầu tư 74 triệu bảng (65,1 + 8,7 phụ phí), mà còn là tuyên ngôn chiến lược: Man United sẽ theo đuổi tiềm năng, không đốt tiền cho những cái tên hào nhoáng.

Trong bối cảnh Ineos và Sir Jim Ratcliffe muốn tái thiết MU hướng đến cột mốc 150 năm vào 2028 (còn gọi là "Project 150"), Sesko là biểu tượng cho thế hệ mới: trẻ, khỏe, khát khao, và sẵn sàng để trở thành trung tâm lối chơi.

Benjamin Sesko là một thương vụ được tính toán kỹ lưỡng, cả về năng lực lẫn hệ thống hỗ trợ xung quanh. Anh không đơn thuần là người thay thế Hojlund hay Zirkzee, mà là nền tảng cho cấu trúc tấn công mới mà Amorim xây dựng.

Dẫu vậy, với độ tuổi 22, đây vẫn là canh bạc - dù tiềm năng có lớn đến đâu. Để Sesko thực sự thành công, MU cần hơn cả một bản hợp đồng đúng - họ cần một môi trường đúng, một hệ thống đồng bộ và... thời gian.

Và nếu điều đó được đảm bảo, có thể Sir Jim Ratcliffe sẽ không cần phải “mua Mbappe” như ông từng nói. Vì biết đâu, họ đã tìm thấy Mbappe của riêng mình.