MU bán đứt 5 cầu thủ

MU thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ để tạo điều kiện tài chính chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

MU vẫn đang cố gắng duy trì mức tài chính ổn định bằng cách bán đi người thừa.

Theo The Telegraph, MU thu về gần 21 triệu bảng từ các điều khoản bán lại liên quan đến hợp đồng của Anthony Elanga, Alvaro Carreras và Maxi Oyedele. Dù không phải những cái tên đình đám, việc tận dụng tối đa giá trị chuyển nhượng từ các cầu thủ trẻ hoặc rời CLB trước đó giúp đội chủ sân Old Trafford giảm bớt gánh nặng tài chính.

Chưa dừng lại, MU còn lên kế hoạch bán đứt Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại. Ban lãnh đạo MU sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hấp dẫn, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo ngân sách lẫn tuân thủ các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR).

Nếu thương vụ Sesko thành công, The Athletic tiết lộ MU cũng sẵn sàng thanh lý Rasmus Hojlund. Chân sút người Đan Mạch từng tiêu tốn hơn 70 triệu bảng nhưng có thể rời Old Trafford với giá chỉ khoảng 30 triệu bảng.

Song song với việc bán người, "Quỷ đỏ" cũng thực hiện hàng loạt giải pháp tiết kiệm khác như cắt giảm lương, chia nhỏ chi phí chuyển nhượng trong các thương vụ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo và để Marcus Rashford sang Barcelona nhằm tiết kiệm gần 13 triệu bảng tiền lương.

Tất cả động thái đó đều hướng đến mục tiêu đưa Sesko về Old Trafford. MU nâng giá hỏi mua chân sút người Slovenia lên 74,1 triệu bảng. Hiện Sesko đã đồng ý các điều khoản cá nhân với "Quỷ đỏ" và thương vụ có thể sớm hoàn tất trong thời gian tới.