Man Utd hỏi mua tân binh thứ 5

Ngay sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko, MU đã xúc tiến thương vụ Carlos Baleba từ Brighton.

Baleba được MU theo đuổi.

The The Athletic, Manchester United đã liên hệ với Brighton để hỏi mua Carlos Baleba, tiền vệ đang khoác áo Brighton. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã có 4 chữ ký gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Diego Leon và Benjamin Sesko.

Carlos Baleba, 21 tuổi, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật ở Premier League sau khi gia nhập Brighton từ Lille. Dù đang còn hợp đồng 3 năm với đội chủ sân AMEX, những màn trình diễn ấn tượng của Baleba trong vai trò tiền vệ trụ đã thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester United.

Hiện tại, sao trẻ sinh năm 2004 được Transfermarkt định giá 40 triệu euro. Mức giá thực tế để sở hữu Baleba sẽ cao hơn nhiều, bởi Brighton chưa có ý định bán cầu thủ này. MU có chút lợi thế trong thương vụ, khi Baleba là đồng đội của Andre Onana ở tuyển Cameroon. Trước đó, Onana cũng đã thuyết phục Bryan Mbeumo gia nhập MU.

Trước những tin đồn dồn dập, Giám đốc điều hành của Brighton, ông Paul Barber, đã chính thức lên tiếng làm rõ tình hình. Barber khẳng định chưa hề nhận được bất kỳ liên hệ nào từ phía MU nhưng không loại trừ khả năng để Baleba ra đi.

"Manchester United chưa liên lạc với tôi", Barber chia sẻ qua BBC Sussex. "Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giữ các cầu thủ giỏi nhất và chỉ bán vào thời điểm phù hợp, nếu điều đó mang lại lợi ích cho cả cầu thủ và CLB".

HLV trưởng Fabian Hurzeler cũng có mặt tại sự kiện và thể hiện sự mong muốn giữ chân Baleba lâu dài. Dù thừa nhận bóng đá là môn thể thao khó đoán định, ban lãnh đạo Brighton vẫn đặt niềm tin vào tương lai dài hạn của tài năng trẻ này tại CLB.