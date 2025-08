Amorim gạch tên cặp tiền vệ mới của MU

Dù vậy, sau bốn trận giao hữu đầu mùa, có một thực tế đang gây ra sự bất an trong lòng người hâm mộ: bài toán hàng tiền vệ vẫn chưa có lời giải, và cặp đôi được kỳ vọng nhất - Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo - lại chưa một lần được sử dụng cùng nhau.

Suốt chuyến du đấu tại Mỹ, Amorim tỏ ra không ngại thử nghiệm. Ông thay đổi tới 18 vị trí đá chính xuyên suốt bốn trận, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ.

Nhưng ở khu vực trung tuyến, sự xoay tua lại có phần hạn chế. Chỉ hai bộ đôi tiền vệ trung tâm được thử nghiệm: Bruno - Casemiro và Mainoo - Ugarte. Còn bộ đôi tưởng chừng như hoàn hảo về mặt sáng tạo và năng lượng - Bruno và Mainoo - lại chưa một lần sát cánh.

Phải chăng Amorim đã có lựa chọn riêng, và nó không bao gồm cả hai?

Ở trận đấu với West Ham, Ugarte và Mainoo tạo nên màn trình diễn khá ấn tượng: pressing tầm cao, nhịp độ ổn định, và khả năng luân chuyển bóng chủ động. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ đổ vỡ khi họ đối đầu với Everton - một trận đấu mà Ugarte liên tục để mất bóng và bị vượt mặt về thể lực.

Sai lầm trực tiếp của tiền vệ người Uruguay dẫn đến bàn thua, qua đó một lần nữa khơi lại nghi ngại: liệu anh có đủ năng lực chơi bóng ở đẳng cấp Premier League, ngoài khả năng phòng ngự?

Mainoo - trong khi đó - cho thấy sự chững chạc hiếm có ở tuổi 19. Cầu thủ người Anh thoải mái thi đấu ở vai trò số 8, sẵn sàng nhận bóng trong không gian hẹp và tung ra những đường chuyền mạo hiểm về phía trước.

Anh được xem là một viên ngọc quý cần được mài giũa, thậm chí là nhân tố có thể thay thế Casemiro lâu dài. Nhưng để có đất diễn, Mainoo cần được ghép cặp hợp lý.

Vấn đề nằm ở chỗ: Fernandes dường như đang được quy hoạch trở lại hàng tiền vệ, sau khi vị trí số 10 được dành cho hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Điều này sẽ khiến tuyến giữa trở nên giàu sáng tạo nhưng lại mong manh trong khâu phòng ngự.

Fernandes - như đã biết - là mẫu cầu thủ luôn tìm kiếm không gian để dâng cao và tung ra những đường chuyền quyết định. Anh không phải là mẫu tiền vệ "giữ trục", càng không giỏi cắt phá từ xa.

Ghép Fernandes với Mainoo đồng nghĩa với việc Amorim sẽ đánh đổi sự chắc chắn để lấy nhịp tấn công. Và nếu HLV người Bồ chưa thử cặp đôi ấy dù chỉ một lần trong loạt giao hữu, có thể hiểu rằng ông không muốn đánh cược.

Trong khi đó, Casemiro - người từng là điểm tựa hàng tiền vệ - đang đánh mất phong độ và tốc độ. Ugarte thì chưa đủ tin cậy trong các tình huống cầm bóng. Còn Mason Mount vẫn vật lộn với phong độ và thể trạng.

Chỉ còn một trận giao hữu với Fiorentina là kết thúc giai đoạn tiền mùa giải, và MU vẫn chưa có bộ đôi tiền vệ lý tưởng để khởi đầu chiến dịch mới bằng trận gặp Arsenal. Trong hoàn cảnh đó, việc Amorim thúc giục CLB chiêu mộ thêm một tiền vệ trước ngày 1/9 là dễ hiểu.

Nhưng để tìm được mẫu cầu thủ vừa có khả năng phòng ngự, vừa phát động tấn công giỏi, lại thích nghi nhanh - đó là điều không hề đơn giản, càng không phải là rẻ.

Ruben Amorim đang chơi một ván bài nhiều rủi ro với tuyến giữa. Ông nhìn thấy điểm yếu ở những phương án hiện tại, nhưng vẫn chưa muốn đặt niềm tin vào những kết hợp mạo hiểm.

Fernandes - Mainoo có thể là bộ đôi mà người hâm mộ muốn thấy, nhưng họ lại không phải là cặp đôi Amorim sẵn sàng sử dụng. Và khi niềm tin chưa được đặt, có thể hiểu rằng: MU vẫn đang đi tìm một trục xương sống đúng nghĩa nơi trung tuyến.

