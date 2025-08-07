Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU cài điều khoản cắt lương vào hợp đồng Sesko

  • Thứ năm, 7/8/2025 05:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Manchester United nhiều khả năng cài vào hợp đồng của tiền đạo người Slovenia một điều khoản đặc biệt: cắt giảm 25% lương nếu đội không giành vé dự Champions League.

MU sắp có chữ ký của Sesko.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Sesko đồng ý các điều khoản cá nhân với Man Utd và ưu tiên chuyển đến Old Trafford dù Newcastle cũng đưa ra đề nghị cạnh tranh. Hiện hai CLB vẫn đàm phán phí chuyển nhượng, với mức đề xuất của Man Utd là 75 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí - cao hơn so với lời đề nghị 75+5 triệu euro từ Newcastle.

Dù mức lương cụ thể của Sesko chưa được công bố, theo truyền thống, Man Utd thường cài điều khoản “xuống lương” cho hầu hết cầu thủ. Một báo cáo từ The Athletic năm ngoái cho biết phần lớn đội hình nhận mức giảm 25% thu nhập nếu CLB không thể giành quyền chơi tại Champions League.

Ở chiều ngược lại, nếu đoạt vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, cầu thủ sẽ được tăng lương tương ứng. Mùa trước, The Telegraph tiết lộ toàn đội có thể nhận tổng cộng hơn 30 triệu bảng tiền tăng lương nếu Man Utd không thua Tottenham ở trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, thất bại 0-1 khiến “Quỷ đỏ” tiếp tục vắng mặt ở Champions League mùa 2025/26.

Một ví dụ đáng chú ý là Cristiano Ronaldo. Khi tái hợp Man Utd năm 2021, anh nhận mức lương 480.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, sau mùa giải đội bóng chỉ đủ điều kiện dự Europa League, lương của siêu sao người Bồ Đào Nha giảm còn 360.000 bảng. Theo Manchester Evening News, Ronaldo không hài lòng và tỏ ra sốt ruột với cách phản ứng yếu ớt của CLB khi đó.

Trong bối cảnh Man Utd đang tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim, việc cài điều khoản “thưởng-phạt” dựa trên thành tích tập thể tiếp tục là cách để ban lãnh đạo kiểm soát quỹ lương và giữ động lực cạnh tranh trong đội hình - kể cả với những tân binh trị giá hàng chục triệu euro như Benjamin Sesko.

