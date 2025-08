MU có lý do để đánh liều vì Sesko

Benjamin Sesko, 22 tuổi, là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford, với lời đề nghị mở đầu lên tới gần 74 triệu bảng gửi tới RB Leipzig. Thoạt nhìn, đây là một canh bạc táo bạo. Sesko chưa từng ghi quá 15 bàn trong một mùa giải tại các giải đấu hàng đầu.

Thành tích ghi 13 bàn ở Bundesliga mùa trước không hề tồi, nhưng chắc chắn không tương xứng với mức phí khổng lồ. Trong khi đó, Newcastle - đối thủ cạnh tranh trực tiếp - cũng đã gửi tới hai lời đề nghị, cho thấy Sesko đang là một "món hàng nóng".

Nhưng nếu đặt vào bối cảnh hiện tại của Man United, thương vụ này lại có lý. Sau mùa giải 2024/25 khốn khó, kết thúc với hiệu số bàn thắng bại -10 và không giành vé dự cúp châu Âu, HLV Ruben Amorim được giao toàn quyền tái thiết hàng công. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cập bến Old Trafford - hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Premier League, ghi tổng cộng 35 bàn mùa trước. Bộ đôi này không chỉ bổ sung sức mạnh cho mặt trận tấn công, mà còn tạo nền tảng lý tưởng để Man United mạo hiểm với một “dự án dài hạn” như Sesko.

Về lý thuyết, Sesko có trần phát triển cao hơn nhiều so với các tiền đạo đã thành danh. Anh trẻ, giàu thể lực, kỹ thuật tốt, có thể hình lý tưởng và vẫn còn rất nhiều dư địa để hoàn thiện. Trong khi Ollie Watkins - một phương án khác mà United cũng để mắt - có thể mang lại hiệu quả tức thì, thì Sesko là khoản đầu tư hướng về tương lai.

Và tương lai chính là từ khóa trong chiến lược mới của Man United. Kể từ khi công bố “Dự án 150” với mục tiêu vô địch Premier League đúng dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB (năm 2028), Man United theo đuổi triết lý rõ ràng: chiêu mộ những cầu thủ trẻ, tiềm năng cao, sẵn sàng phát triển dưới sự dìu dắt của một hệ thống mới. Sesko, xét trên mọi phương diện, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn đó.

Thực tế, việc có Cunha và Mbeumo trong đội hình giúp giảm đáng kể áp lực lên đôi vai còn non trẻ của tiền đạo người Slovenia nếu anh gia nhập. Trong một hệ thống được Amorim tổ chức lại với tính kỷ luật và cấu trúc rõ ràng hơn, Sesko không bị đòi hỏi phải gánh vác hàng công ngay lập tức. Anh có thể học hỏi, thích nghi, và từng bước phát triển đúng theo nhịp độ của dự án.

Dĩ nhiên, rủi ro là không thể tránh khỏi. Man United từng thất bại với những bản hợp đồng “đặt cược vào tương lai” như Antony hay gần đây là Rasmus Hojlund. Nhưng ở chiều ngược lại, không đầu tư sớm thì khó mà sở hữu những ngôi sao lớn khi họ đạt đến độ chín. Nếu Man United muốn xây dựng một tập thể có chiều sâu, dám chơi lớn, họ buộc phải chấp nhận những thương vụ kiểu như Sesko.

Trong một mùa hè mà Man United cần xác lập lại bản sắc và hướng đi, thương vụ Sesko - dù chưa hoàn tất - chính là một dấu hiệu cho thấy họ đang kiên định với lời hứa: xây dựng lâu dài, thay vì vá víu ngắn hạn.

Canh bạc nào cũng có phần rủi ro. Nhưng trong một dự án cần tầm nhìn và sự kiên nhẫn như “Project 150”, những canh bạc như thế đôi khi lại là bước đi đúng hướng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.