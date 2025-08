Sesko bị nghi là 'Hojlund 2.0'

Theo The Athletic, MU chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký Benjamin Sesko và sớm đạt được thỏa thuận cá nhân. Sesko gây ấn tượng mạnh trong màu áo RB Leipzig khi ghi 21 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Nhưng cựu trợ lý Meulensteen vẫn tỏ ra thận trọng.

"Thương vụ khiến tôi liên tưởng tới Hojlund. Nếu Sesko ghi bàn liên tiếp trong vài trận đầu, cậu ấy có thể trở thành lời giải cho hàng công MU. Nhưng nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra?", ông phân tích: "Sesko có tiềm năng, không nghi ngờ gì, nhưng còn non, chưa hoàn thiện và cần thời gian thích nghi với môi trường khắc nghiệt như Premier League. Bundesliga rất khác".

Meulensteen đặt câu hỏi tại sao MU không cân nhắc một cái tên giàu kinh nghiệm hơn tại Premier League: "Tôi nghĩ tới Ollie Watkins, cầu thủ có nhiều điểm tương đồng với Sesko, nhưng chứng minh được năng lực tại giải đấu. Và quan trọng có giá rẻ hơn. Khoản đầu tư gần 80 triệu bảng cho Sesko sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí có nguy cơ lỗ nặng nếu phải bán cậu ấy với giá thấp".

Trong bối cảnh MU đang tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim, bài toán tiền đạo vẫn chưa có lời giải dứt điểm. Sesko rõ ràng là một tài năng sáng giá, nhưng rõ ràng giới chuyên môn có quyền nghi ngờ MU lại mắc phải sai lầm như Hojlund.

