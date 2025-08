MU coi như có Sesko

Manchester United tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Newcastle United.

The Athletic xác nhận MU sắp hoàn tất chữ ký của Benjamin Sesko. Đáng chú ý, Sesko chọn MU dù Newcastle sẵn sàng trả giá cao hơn và có suất dự Champions League. Lý do là bởi sức hút thương hiệu của "Quỷ đỏ" cùng viễn cảnh thi đấu lâu dài tại Old Trafford.

Newcastle ra tay trước với đề nghị trị giá 75 triệu euro cộng 5 triệu phụ phí. Đến đầu tuần này, "Chích chòe" nâng giá lên thành 80 triệu euro. Tuy nhiên, MU cũng nhập cuộc mạnh mẽ bằng lời đề nghị 75 triệu euro kèm 10 triệu phụ phí.

Newcastle không dừng lại và tiếp tục tăng giá lên 82,5 triệu euro cộng 2,5 triệu euro phụ phí, mức giá được RB Leipzig chấp thuận. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Sesko bày tỏ mong muốn được khoác áo Manchester United.

Dù chưa có thỏa thuận chính thức giữa hai CLB, các bên đều được thông báo rõ về nguyện vọng của chân sút người Slovenia, và cuộc đàm phán đang được đẩy nhanh để làm hài lòng Leipzig.

Chân sút 22 tuổi ghi 21 bàn mùa trước cho Leipzig và có tổng cộng 39 bàn thắng, 8 kiến tạo sau 87 lần ra sân kể từ khi chuyển đến từ RB Salzburg năm 2023.

Hè này, MU có những bổ sung đáng chú ý với Matheus Cunha (Wolves) và Bryan Mbeumo (Brentford), bên cạnh tài năng trẻ Diego Leon (Cerro Porteno). Nhưng với sự xuất hiện của Sesko, họ có thể chính thức khép lại quá trình nâng cấp hàng công cho mùa giải 2025/26.