Enrique từ chối gia hạn hợp đồng với PSG

Huấn luyện viên Luis Enrique được cho là từ chối gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG), vì muốn tìm kiếm một thử thách mới trong tương lai.

Nhiều đội bóng sẵn sàng săn đón Enrique.

Thông tin này được Bild đưa ra giữa bối cảnh nhiều đội bóng hàng đầu Premier League vừa sa thải HLV trưởng. Đồng thời, hợp đồng hiện tại của Enrique với PSG sẽ kết thúc vào tháng 6/2027. HLV người Tây Ban Nha mong muốn thay đổi môi trường làm việc sau thời gian dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Pháp.

Enrique chọn không tiếp tục cam kết với PSG để hướng tới những cơ hội mới mẻ hơn. Trước đó, theo AS, PSG sẵn sàng đưa ra hợp đồng dài hạn để giữ chân Enrique. Ban lãnh đạo PSG tin rằng chỉ HLV Enrique mới đủ khả năng dẫn dắt đội bóng trên con đường dài hạn, tiếp tục xây dựng đế chế vững chắc ở châu Âu.

Quyết định này có thể mở ra nhiều thay đổi trong thị trường chuyển nhượng HLV của bóng đá châu Âu, khi MU đang tìm kiếm HLV trưởng dài hạn để thay thế Ruben Amorim vào mùa hè. Ngoài ra, Chelsea vừa bổ nhiệm HLV Liam Rosenior nhưng nếu mọi chuyện không ổn, họ có thể tiếp cận Enrique vào cuối mùa giải năm nay.

Bên cạnh Chelsea và MU, Liverpool cũng coi Enrique là mục tiêu dài hạn để ngồi vào ghế HLV tại Anfield. Ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng nỗ lực thuyết phục Enrique đến Anfield làm việc, nếu HLV Arne Slot bị sa thải.

