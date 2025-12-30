Cú sốc với Arsenal

Arsenal hứng chịu cú sốc lớn khi tiền vệ Declan Rice vắng mặt ở trận đại chiến Aston Villa thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

Rice không thể ra sân trận then chốt với Aston Villa.

The Athletic xác nhận tuyển thủ Anh gặp vấn đề ở đầu gối trong trận thắng 2-1 của "Pháo thủ" trước Brighton hôm 27/12. Dù cố gắng thi đấu trọn vẹn 90 phút, Rice không hoàn toàn đạt trạng thái sung sức sau trận.

Ban đầu, tiền vệ 25 tuổi tỏ ra lạc quan và hy vọng có thể kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu then chốt với Aston Villa. Tuy nhiên, thể trạng không đảm bảo của Rice khiến ban huấn luyện Arsenal quyết định không mạo hiểm sử dụng tiền vệ này, nhằm tránh nguy cơ khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù vấn đề ở đầu gối không quá nặng và Rice dự kiến không phải nghỉ thi đấu dài hạn, việc anh vắng mặt ở thời điểm nhạy cảm là tổn thất lớn với HLV Mikel Arteta. Kể từ đầu mùa, Rice đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của Arsenal. Anh là lá chắn trước hàng thủ và mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Trận đấu với Aston Villa được xem là cột mốc quan trọng của Arsenal ở giai đoạn lượt về. Thầy trò HLV Unai Emery đạt phong độ cực cao, sở hữu chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và từng đánh bại Arsenal 2-1 hồi đầu tháng 12. Với sự tự tin và tổ chức lối chơi chặt chẽ, Villa nổi lên như một thế lực thật sự trong cuộc đua vô địch.

Nếu giành trọn 3 điểm tại Emirates, Aston Villa sẽ san bằng cách biệt với Arsenal ở ngôi đầu bảng, qua đó đẩy cuộc đua Premier League vào thế giằng co nghẹt thở. Trong bối cảnh đó, việc thiếu Rice là thử thách lớn về bản lĩnh và chiều sâu đội hình dành cho thầy trò Arteta.