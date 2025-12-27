Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal chiếm lại ngôi đầu Premier League

  • Thứ bảy, 27/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 20:00 27/12/2025

Đêm 27/12, Arsenal đánh bại Brighton 2-1 trên sân nhà Emirates thuộc vòng 18 Premier League.

Arsenal đang có phong độ ổn định.

Chỉ vài giờ sau khi Man City vươn lên ngôi đầu, Arsenal đã đáp trả bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đối thủ khó chịu mang tên Brighton. Pháo thủ duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng, đồng thời đánh dấu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Emirates ở đấu trường Premier League.

Sau khi vừa vượt qua Crystal Palace trên loạt luân lưu ở tứ kết Carabao Cup, thầy trò Mikel Arteta nhanh chóng dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu quan trọng với Brighton. Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm phá vỡ thế bế tắc khi tận dụng sai lầm hiếm hoi của thủ môn Bart Verbruggen. Từ một tình huống cố định, Declan Rice đánh đầu chuyền bóng cho Bukayo Saka, trước khi Martin Odegaard nhận lại bóng và tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League mùa này.

Bàn mở tỷ số giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn hiệp một. Đội chủ nhà liên tục tạo sức ép và suýt có bàn nhân đôi cách biệt khi Martin Zubimendi có pha đánh gót tinh tế, buộc Verbruggen phải trổ tài cứu thua. Sang hiệp hai, sự nguy hiểm từ các tình huống cố định của Arsenal tiếp tục phát huy tác dụng. Phút 52, Georginio Rutter lúng túng phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá quả phạt góc của Rice, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Brighton không bỏ cuộc. Diego Gomez bất ngờ rút ngắn tỷ số sau pha dứt điểm bồi nhanh nhạy, mang lại hy vọng cho đội khách. Trong những phút cuối, Arsenal phải nhờ đến pha cứu thua xuất sắc của David Raya để bảo toàn chiến thắng.

